Bilety już nie będą potrzebne. Kolejne polskie miasto z bezpłatną komunikacją

Od 1 lipca w Skarżysku-Kamiennej (woj. świętokrzyskie) obowiązuje bezpłatna komunikacja miejska. Do końca września przejazdy są darmowe dla każdego pasażera. Od października na ten przywilej będą mogli liczyć posiadacze Skarżyskiej Karty Mieszkańca. Dokument otrzymają osoby zameldowane i rozliczające podatek PIT w mieście. Konieczne będzie również złożenie deklaracji śmieciowej.

Od 1 lipca bezpłatna komunikacja w Skarżysku Kamiennej

Władze miasta nie kryją, że powiązanie darmowych przejazdów z kartą mieszkańca ma zachęcić do rozliczania podatków na miejscu oraz uszczelnić system deklaracji.

Wraz z uruchomieniem darmowych przejazdów miasto planuje przebudowę całej siatki połączeń. Zamiast dotychczasowych rozkładów ma zostać wprowadzony system taktowy, dzięki któremu autobusy będą kursować w równych odstępach czasu. Ma to ułatwić planowanie podróży i przesiadek oraz sprawić, że korzystanie z komunikacji będzie prostsze. Obecna sieć obejmuje 14 linii autobusowych, a po zmianach liczba wykonywanych kursów wzrośnie o około 30 tys. wozokilometrów rocznie. Dzięki temu lepszy dostęp do transportu mają zyskać także osiedla położone na obrzeżach miasta.

Koszt funkcjonowania bezpłatnej komunikacji w Skarżysku-Kamiennej szacuje się na ok. 1,7 mld zł rocznie.

Skarżysko-Kamienna to drugie miasto w woj. świętokrzyskim z darmową komunikacją. W 2022 roku na takie rozwiązanie zdecydowały się Starachowice.

Na początku tego roku Gorzów Wielkopolski, jako pierwsze miasto wojewódzkie wprowadził darmowe przejazdy dla posiadaczy Karty Mieszkańca. – Decyzja wpisuje się w nasze starania, by Gorzów był miastem przyjaznym, dogodnym do życia dla jego mieszkańców. Podejmujemy tę decyzję jako pierwsze miasto wojewódzkie w Polsce. Bezpłatna komunikacja miejska jest rozwiązaniem bardzo dogodnym dla uczniów naszych szkół i oni są jednym z najważniejszych adresatów tego pomysłu – tak decyzję w tej sprawie uzasadniał Jacek Wójcicki, prezydent Gorzowa Wielkopolskiego.

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