Przełomowy wyrok TSUE. Może wpłynąć na tysiące spraw frankowych

W czwartek 2 lipca Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał orzeczenie, które porządkuje jeden z kluczowych spornych obszarów w sprawach frankowych. TSUE wskazał, od kiedy należy liczyć termin przedawnienia roszczeń banku o zwrot wypłaconego kapitału.

– Prawo UE pozwala, by bieg przedawnienia roszczenia banku o zwrot pożyczonego kapitału rozpoczynał się w dniu, w którym konsument pierwszy raz zakwestionował wiążący charakter warunków umowy – orzekł TSUE w czwartkowym wyroku.

Prawnicy komentują wyrok TSUE

Z orzeczenia TSUE zadowolone jest środowisko prawnicze reprezentujące klientów w sprawach frankowych.

– Dzisiejszym orzeczeniem TSUE konsekwentnie podtrzymuje dotychczasową linię orzeczniczą – stwierdza w rozmowie z „Wprost” radca prawny Agnieszka Sobczyk z Kancelarii Radców Prawnych K & L Legal Granat i Wspólnicy.

– TSUE potwierdza, że termin przedawnienia roszczenia banku należy liczyć od momentu zakwestionowania uczciwości umowy przez konsumenta, a nie np. od wyroku sądu uznającego daną umowę za nieważną – mówi dr Jacek Czabański, adwokat w Kancelarii Czabański Wolna-Sroka.

– Dzisiejszy wyrok jednoznacznie rozstrzyga wątpliwości w tym zakresie i systematyzuje tę niezwykle istotną dla stron nieważnej umowy kwestię. Jednocześnie stanowi on wyraźny sygnał dla kredytobiorców, aby nie odkładać decyzji o zakwestionowaniu umowy kredytu na przyszłość – zauważa radca prawny Oskar Lipiński.

Stanowisko ZBP: ważny sygnał dla rynku

Związek Banków Polskich (ZBP) również podkreśla, że wyrok porządkuje istotny spór dotyczący przedawnienia roszczeń i wzmacnia przewidywalność rozliczeń w sprawach frankowych.

– Rozstrzygnięcie to ma fundamentalne znaczenie dla stabilności rozliczeń po unieważnieniu umów kredytowych. Potwierdza, że bank nie może być pozbawiony realnej możliwości dochodzenia zwrotu kapitału tylko dlatego, że abuzywność postanowień umownych była przedmiotem późniejszego sporu sądowego – czytamy w stanowisku ZBP.

Bankowcy zwracają też uwagę, że TSUE konsekwentnie utrzymuje linię orzeczniczą zakładającą równowagę praw obu stron umowy.

– Po dzisiejszym wyroku szanse na skuteczne podniesienie przez konsumenta zarzutu przedawnienia roszczenia banku o zwrot kapitału ulegają istotnemu ograniczeniu. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, w których bank podjął działania zmierzające do dochodzenia swoich roszczeń po zakwestionowaniu umowy przez konsumenta – podkreśla dr Tadeusz Białek, prezes ZBP.

Komu wyrok się nie spodoba?

Zdaniem prawników orzeczenie TSUE z pewnością nie zostanie dobrze przyjęte przez tych, którzy liczyli na szerokie zastosowanie zarzutu przedawnienia.

– Z pewnością tym, którzy domagali się przedawnienia od wypłaty środków lub wpisu do rejestru wyrok się nie spodoba. Jednak dla osób, które powołały się na niezwiązanie postanowieniami i umową termin rozpocznie bieg. Tożsama sytuacja zaistnieje, gdy Sąd zadziała z urzędu. Trybunał zauważa jednak, że celem Dyrektywy 93 jest przywrócenie równowagi między stronami umowy – zaznacza mec. Agnieszka Sobczyk.

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