300 zł dla ucznia. Już można składać wnioski

Choć wakacje dopiero wystartowały, rodzice mogą już ubiegać się o środki na szkolną wyprawkę. Wraz z początkiem lipca wystartowała nowa edycja programu „Dobry Start", znanego również pod nazwą 300 plus.

– Rodzice mogą już składać wnioski o wypłatę świadczenia z programu Dobry Start na wyprawkę szkolną dla dzieci. 300 zł przysługuje na każde uczące się w szkole dziecko w wieku do 20 lat, a jeżeli ma orzeczoną niepełnosprawność, to do ukończenia 24 lat – czytamy w komunikacie zamieszczonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

Wnioski można składać od 1 lipca do 30 listopada. Warto podkreślić, że jeśli dokumenty trafię do ZUS do końca sierpnia, to wypłaci on300 plus do 30 września.

Rodzice i opiekunowie, bez względu na dochody i sytuację zawodową, mogą otrzymać jednorazowo 300 zł na zakup podręczników, zeszytów, sprzętów oraz wszelkiego wyposażenia niezbędnego do nauki w szkołach podstawowych, liceach, szkołach policealnych oraz innych placówkach edukacyjnych.

ZUS przypomina, że pieniądze nie przysługują dzieciom, które uczą się w tak zwanych zerówkach, ani studentom. Wiek 20 i 24 lata liczy się rocznikowo, co oznacza, że uczniowie ostatnich klas techników i liceów oraz uczniowie szkół policealnych także są uprawnieni do świadczenia, jeżeli 20 albo 24 rok życia ukończyli przed rozpoczęciem roku szkolnego.

Wnioski można składać wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez: aplikację mZUS, platformę eZUS, bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia. ZUS radzi, aby sprawdzić, czy we wniosku poprawne są PESEL dziecka, nazwa i adres szkoły, a także numer konta (ZUS wypłaca świadczenie wyłącznie na wskazany rachunek bankowy).

W ubiegłym roku do ZUS wpłynęło łącznie ponad 3,3 mln wniosków o 300 plus na niemal 4,9 mln dzieci. Kwota wypłaconych świadczeń wyniosła ponad 1,4 mld zł.

Program „Dobry Start" funkcjonuje od 2018 roku.

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