Udany piątek dla złotego. Kursy walut 3 lipca 2026 r.

Z danych przekazanych w piątek przed południem przez Narodowy Bank Polski (NBP) wynika, że w dniu 3 lipca za 1 dolara amerykańskiego trzeba było zapłacić 3,7420 zł. Za najpopularniejszą europejską walutę, czyli euro 4,2857 zł. Za 1 franka szwajcarskiego należało zapłacić 4,6629 zł, a za 1 brytyjskiego funta 4,9994 zł.

Jakie są dziś kursy walut? Złoty umacnia się

Kursy walut – czwartek, 2 lipca

dolar –3,7420 zł

euro –4,2857 zł

frank szwajcarski – 4,6629 zł

funt szterling – 4,9994 zł

Kursy walut – ostatnie 7 dni

Kursy walut – czwartek, 2 lipca

dolar –3,7568 zł

euro –4,2905 zł

frank szwajcarski – 4,6715 zł

funt szterling – 5,0181 zł

Kursy walut – środa, 1 lipca

dolar –3,7708 zł

euro –4,2976 zł

frank szwajcarski – 4,6566 zł

funt szterling – 4,9952 zł

Kursy walut – wtorek, 30 czerwca

dolar –3,7708 zł

euro –4,2963 zł

frank szwajcarski – 4,6585 zł

funt szterling – 4,9887 zł

Kursy walut – poniedziałek, 29 czerwca

dolar – 3,7636 zł

euro – 4,2890 zł

frank szwajcarski – 4,6516 zł

funt szterling – 4,9707 zł

Kursy walut – piątek, 26 czerwca

dolar – 3,7599 zł

euro – 4,2869 zł

frank szwajcarski – 4,6511 zł

funt szterling – 4,9695 zł

Dlaczego kursy walut codziennie się zmieniają?

Kursy walut zmieniają się codziennie z powodu dynamicznych procesów zachodzących na rynku finansowym. Najważniejsze czynniki wpływające na ich wahania to: podaż i popyt na daną walutę, decyzje banków centralnych dotyczące stóp procentowych, dane makroekonomiczne, takie jak inflacja czy PKB, oraz wydarzenia geopolityczne i globalne kryzysy.

Również spekulacje inwestorów na rynku Forex mogą prowadzić do gwałtownych zmian kursów. Przykładowo, wzrost popytu na dolara amerykańskiego może podnieść jego wartość względem innych walut. Czynniki sezonowe, takie jak wakacje czy koniec roku, również mogą mieć wpływ na wahania kursowe.

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