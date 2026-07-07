Największa afera podatkowa ostatnich lat? Tysiące rodzin nadal bez zwrotu pieniędzy

Rok temu Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepis, na podstawie którego przez lata pobierano podatek od tysięcy podatników korzystających z ulgi meldunkowej, był niezgodny z Konstytucją. Mimo to niemal 19 tysięcy rodzin do dziś nie odzyskało swoich pieniędzy. Co więcej, większość poszkodowanych nawet nie wie, że ma prawo domagać się ich zwrotu.
Sprawa jest wręcz zdumiewająca jak na państwo mające się za praworządne. Mija rok od wydania przez TK wyroku SK 64/20 stwierdzającego, że przepisy o tzw. uldze meldunkowej były niezgodne z Konstytucją, więc wszyscy poszkodowani powinni już dawno odzyskać pieniądze. Władze Rzeczpospolitej nikomu z prawie 19 tysięcy polskich rodzin nic nie oddały i najwyraźniej czekają aż o sprawie wszyscy zapomną albo okradzeni obywatele wymrą. Władza, a głównie Ministerstwo Finansów, świadomie nadal kradnie.
Codziennie umierają kolejni poszkodowani
Źródło: Wprost
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