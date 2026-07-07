Największa afera podatkowa ostatnich lat? Tysiące rodzin nadal bez zwrotu pieniędzy

Sprawa jest wręcz zdumiewająca jak na państwo mające się za praworządne. Mija rok od wydania przez TK wyroku SK 64/20 stwierdzającego, że przepisy o tzw. uldze meldunkowej były niezgodne z Konstytucją, więc wszyscy poszkodowani powinni już dawno odzyskać pieniądze. Władze Rzeczpospolitej nikomu z prawie 19 tysięcy polskich rodzin nic nie oddały i najwyraźniej czekają aż o sprawie wszyscy zapomną albo okradzeni obywatele wymrą. Władza, a głównie Ministerstwo Finansów, świadomie nadal kradnie.

Codziennie umierają kolejni poszkodowani