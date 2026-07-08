Już nie metoda „na wnuczka" czy policjanta. Resort finansów ostrzega przed nowym oszustwem

Ministerstwo Finansów ostrzega przed fałszywymi stronami internetowymi i reklamami inwestycyjnymi, które podszywają się pod serwisy administracji publicznej, w tym portal gov.pl, oraz wykorzystują nazwy i wizerunki instytucji państwowych i finansowych w celu wzbudzenia zaufania.

– Oszuści mogą tworzyć strony do złudzenia przypominające oficjalne serwisy rządowe. Wykorzystują logotypy, układ graficzny oraz treści sugerujące, że prezentowana oferta jest wspierana, rekomendowana lub gwarantowana przez państwo. Takie informacje są nieprawdziwe – czytamy w komunikacie resortu finansów.

Oszustwo „na inwestycje”. Jak to działa?

Cyberprzestępcy próbują przekonać użytkowników do inwestowania pieniędzy, obiecując:

wysokie i szybkie zyski,

niewielkie ryzyko lub jego całkowity brak,

gwarancję bezpieczeństwa środków,

specjalne programy dostępne tylko przez ograniczony czas,

korzyści rzekomo wspierane przez państwo lub instytucje finansowe.

W celu uwiarygodnienia przekazu oszuści wykorzystują podrobione strony przypominające portal gov.pl, fałszywe artykuły stylizowane na materiały informacyjne, spreparowane komentarze użytkowników i fikcyjne historie sukcesu, sfałszowane zrzuty ekranów rachunków bankowych, materiały wideo wygenerowane przy użyciu sztucznej inteligencji (deepfake), jak również wizerunki osób publicznych bez ich wiedzy i zgody.

– Pamiętaj! Ministerstwo Finansów nie prowadzi programów inwestycyjnych gwarantujących zyski i nie zachęca obywateli do inwestowania za pośrednictwem prywatnych platform internetowych – podkreśla ministerstwo.

Fakt, że na stronie widzimy logotypy instytucji państwowych, zdjęcia polityków lub przedstawicieli władz, nazwy banków, czy informacje o rzekomym wsparciu rządu, nie oznacza, że oferta jest prawdziwa i bezpieczna.

Ministerstwo Finansów wskazuje, że czerwona lampka powinna nam się zapalić, gdy ktoś obiecuje szybki i wysoki zysk bez ryzyka, a także, gdy usiłuje się nas poddać presji czasu komunikatami w rodzaju: „ostatni dzień rejestracji”.

Resort apeluje, by nie przekazywać swoich danych osobowych, nie wpłacać pieniędzy na wskazana rachunki, a także nie instalować oprogramowania zalecanego przez nieznane osoby. Jeśli jednak do tego doszło, należy skontaktować się ze swoim bankiem, a także zgłosić sprawę odpowiednim służbom i zespołom reagowania na incydenty bezpieczeństwa.

Jeśli trafimy na stronę internetową, reklamę lub wiadomość, która budzi podejrzenia, możemy zgłosić ją za pośrednictwem strony: incydent.cert.pl.

– Oszuści liczą na pośpiech, emocje i zaufanie. Nie podejmuj decyzji inwestycyjnych pod presją czasu. Nawet jeśli oferta wygląda profesjonalnie i powołuje się na instytucje państwowe, zatrzymaj się i zweryfikuj informacje w oficjalnych źródłach – apeluje Ministerstwo Finansów.

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