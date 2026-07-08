RPP podjęła decyzję. Już wiadomo, co ze stopami procentowymi

Zakończyło się jedno z najbardziej wyczekiwanych posiedzeń tego lata. Czekali na nie zarówno inwestorzy, jak i kredytobiorcy. Swoje dwudniowe obrady zakończyła Rada Polityki Pieniężnej (RPP), a podjęta na nim decyzja dotyczy stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego (NBP).

– W dniach 7-8 lipca 2026 r. odbyło się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie – czytamy w wydanym w środę komunikacie.

Jak aktualnie wyglądają stopy procentowe NBP?

Po lipcowym posiedzeniu RPP stopy procentowe pozostają na następującym poziomie:

stopa referencyjna – 3,75 proc. w skali rocznej,

stopa lombardowa – 4,25 proc. w skali rocznej,

stopa depozytowa – 3,25 proc. w skali rocznej,

stopa redyskontowa weksli – 3,80 proc. w skali rocznej,

stopa dyskontowa weksli – 3,85 proc. w skali rocznej.

Tylko jedno cięcie w 2026 r.

Przypomnijmy, że w tym roku RPP dokonała obniżki stóp procentowych tylko raz – podczas marcowego posiedzenia. Decyzja ta ucieszyła kredytobiorców, ponieważ obniżka stóp wiąże się ze spadkiem rat kredytów hipotecznych oraz firmowych.

Takiego ruchu nie było jednak w kolejnych miesiącach. Po marcowej obniżce do 3,75 proc. RPP weszła w tryb wyczekiwania.

Co więcej, prezes NBP, a zarazem przewodniczący Rady Adam Glapiński nie wykluczył, że mogą nastąpić pierwsze od czterech lat podwyżki stóp procentowych.

Kolejna decyzja w sprawie stóp dopiero jesienią

Warto dodać, że lipcowe spotkanie Rady ma szczególne znaczenie, ponieważ jest ostatnim decyzyjnym posiedzeniem przed wakacyjną przerwą. Choć w kalendarzu znajduje się jeszcze sierpniowe posiedzenie RPP, będzie ono miało charakter organizacyjny – członkowie Rady nie będą wówczas podejmować decyzji dotyczących wysokości stóp procentowych.

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