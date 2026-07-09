Ta opcja oszczędzania wraca do łask. Rekordowy wynik

Ministerstwo Finansów przedstawiło wyniki sprzedaży obligacji oszczędnościowych w czerwcu. W poprzednim miesiącu sprzedano obligacje o łącznej wartości 8,6 mld zł. To dane znacznie lepsze niż miesiąc wcześniej, gdy odnotowano 5,4 mld zł, a zarazem rekordowy wynik, który przebija ten z lipca zeszłego roku (8,2 mld zł).

Wyniki sprzedaży obligacji oszczędnościowych w czerwcu

Przedstawione przez Ministerstwo Finansów dane za czerwiec wyglądają następująco:

3-miesięczne (OTS0926) – 207 mln zł,

1-roczne (ROR0627) – 3 756 mln zł,

2-letnie (DOR0628) – 783 mln zł,

3-letnie (TOS0629) – 1 502 mln zł,

4-letnie (COI0630) – 1 493 mln zł,

10-letnie (EDO0636) – 763 mln zł,

6-letnie rodzinne (ROS0632) – 34 mln zł,

12-letnie rodzinne (ROD0638) – 86 mln zł.

W czerwcu – podobnie jak przed miesiącem – najchętniej kupowanymi instrumentami były obligacje 1-roczne – ROR (44 proc. udział w strukturze sprzedaży). Nabywcy indywidualni przeznaczyli na ich zakup kwotę 3 756 mln zł. Drugie miejsce zajęły obligacje 3-letnie – TOS (17 proc.) ze sprzedażą na poziomie 1 502 mln zł. Tuż za nimi uplasowały się obligacje 4-letnie – COI (17 proc.). Na ich zakup przeznaczono 1 493 mln zł. Mniejszym zainteresowaniem cieszyły obligacje 2-letnie – DOR i 10-letnie – EDO (po 9 proc.), a także 3-miesięczne – OTS (2 proc).

Ministerstwo Finansów poinformowało również, że na zakup obligacji rodzinnych dedykowanych beneficjentom programu „Rodzina 800 plus" klienci przeznaczyli w czerwcu 120 mln zł, czyli nieco mniej niż miesiąc wcześniej (w maju było to 123 mln zł). Resort przypomina, że obligacje rodzinne kierowane są wyłącznie do osób otrzymujących świadczenie 800 plus, które chcą oszczędzać na przyszłe potrzeby swoich dzieci. Beneficjenci programu mogą nabywać ten rodzaj obligacji do wysokości kwoty przyznanego świadczenia wychowawczego. Obligacje rodzinne są dostępne w ciągłej sprzedaży, zatem ich zakupu można dokonać w dowolnym momencie.

– Skarbowe obligacje oszczędnościowe cieszą się wysokim zaufaniem Polaków, co przekłada się na wyniki ich sprzedaży. Nasze obligacje są produktem prostym z pełnymi gwarancjami Skarbu Państwa i stałym dostępem do środków, co ma znaczenie dla osób, które chcą bezpiecznie lokować i pomnażać swoje oszczędności – tak najnowsze dane komentuje wiceminister finansów Jurand Drop.

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