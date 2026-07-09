Udany czwartek dla złotego. Kursy walut 9 lipca 2026 r.

Z danych przekazanych w czwartek przed południem przez Narodowy Bank Polski (NBP) wynika, że w dniu 9 lipca za 1 dolara amerykańskiego trzeba było zapłacić 3,7692 zł. Za najpopularniejszą europejską walutę, czyli euro 4,3069 zł. Za 1 franka szwajcarskiego należało zapłacić 4,6702 zł, a za 1 brytyjskiego funta 5,0553 zł.
Jakie są dziś kursy walut? Złoty wzmacnia się
Kursy walut – czwartek, 9 lipca
- dolar –3,7692 zł
- euro –4,3069 zł
- frank szwajcarski – 4,6702 zł
- funt szterling – 5,0553 zł
Kursy walut – ostatnie 7 dni
Kursy walut – środa, 8 lipca
- dolar –3,7755 zł
- euro –4,3080 zł
- frank szwajcarski – 4,6740 zł
- funt szterling – 5,0365 zł
Kursy walut – wtorek, 7 lipca
- dolar –3,7573 zł
- euro –4,2938 zł
- frank szwajcarski – 4,6596 zł
- funt szterling – 5,0314 zł
Kursy walut – poniedziałek, 6 lipca
- dolar –3,7540 zł
- euro –4,2872 zł
- frank szwajcarski – 4,6610 zł
- funt szterling – 5,0069 zł
Kursy walut – piątek, 3 lipca
- dolar –3,7420 zł
- euro –4,2857 zł
- frank szwajcarski – 4,6629 zł
- funt szterling – 4,9994 zł
Kursy walut – czwartek, 2 lipca
- dolar –3,7568 zł
- euro –4,2905 zł
- frank szwajcarski – 4,6715 zł
- funt szterling – 5,0181 zł
Dlaczego kursy walut codziennie się zmieniają?
Kursy walut zmieniają się codziennie z powodu dynamicznych procesów zachodzących na rynku finansowym. Najważniejsze czynniki wpływające na ich wahania to: podaż i popyt na daną walutę, decyzje banków centralnych dotyczące stóp procentowych, dane makroekonomiczne, takie jak inflacja czy PKB, oraz wydarzenia geopolityczne i globalne kryzysy.
Również spekulacje inwestorów na rynku Forex mogą prowadzić do gwałtownych zmian kursów. Przykładowo, wzrost popytu na dolara amerykańskiego może podnieść jego wartość względem innych walut. Czynniki sezonowe, takie jak wakacje czy koniec roku, również mogą mieć wpływ na wahania kursowe.
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