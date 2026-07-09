Udany czwartek dla złotego. Kursy walut 9 lipca 2026 r.

Z danych przekazanych w czwartek przed południem przez Narodowy Bank Polski (NBP) wynika, że w dniu 9 lipca za 1 dolara amerykańskiego trzeba było zapłacić 3,7692 zł. Za najpopularniejszą europejską walutę, czyli euro 4,3069 zł. Za 1 franka szwajcarskiego należało zapłacić 4,6702 zł, a za 1 brytyjskiego funta 5,0553 zł.

Jakie są dziś kursy walut? Złoty wzmacnia się

Kursy walut – czwartek, 9 lipca

dolar –3,7692 zł

euro –4,3069 zł

frank szwajcarski – 4,6702 zł

funt szterling – 5,0553 zł

Kursy walut – ostatnie 7 dni

Kursy walut – środa, 8 lipca

dolar –3,7755 zł

euro –4,3080 zł

frank szwajcarski – 4,6740 zł

funt szterling – 5,0365 zł

Kursy walut – wtorek, 7 lipca

dolar –3,7573 zł

euro –4,2938 zł

frank szwajcarski – 4,6596 zł

funt szterling – 5,0314 zł

Kursy walut – poniedziałek, 6 lipca

dolar –3,7540 zł

euro –4,2872 zł

frank szwajcarski – 4,6610 zł

funt szterling – 5,0069 zł

Kursy walut – piątek, 3 lipca

dolar –3,7420 zł

euro –4,2857 zł

frank szwajcarski – 4,6629 zł

funt szterling – 4,9994 zł

Kursy walut – czwartek, 2 lipca

dolar –3,7568 zł

euro –4,2905 zł

frank szwajcarski – 4,6715 zł

funt szterling – 5,0181 zł

Dlaczego kursy walut codziennie się zmieniają?

Kursy walut zmieniają się codziennie z powodu dynamicznych procesów zachodzących na rynku finansowym. Najważniejsze czynniki wpływające na ich wahania to: podaż i popyt na daną walutę, decyzje banków centralnych dotyczące stóp procentowych, dane makroekonomiczne, takie jak inflacja czy PKB, oraz wydarzenia geopolityczne i globalne kryzysy.

Również spekulacje inwestorów na rynku Forex mogą prowadzić do gwałtownych zmian kursów. Przykładowo, wzrost popytu na dolara amerykańskiego może podnieść jego wartość względem innych walut. Czynniki sezonowe, takie jak wakacje czy koniec roku, również mogą mieć wpływ na wahania kursowe.

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