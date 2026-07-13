Te osoby mogą liczyć na swoiste 300 plus. Nie chodzi o wyprawkę

Wraz z początkiem lipca ruszyła nowa edycja programu „Dobry Start”. Rodzice i opiekunowie uczniów mogą ubiegać się o 300 zł na wyprawkę szkolną. Tymczasem mało kto wie, że na swoiste 300 plus mogą liczyć również osoby, które naukę mają już dawno za sobą.

Kto może liczyć na świadczenie ratownicze?

Chodzi o uprawnionych do otrzymywania tzw. świadczenia ratowniczego, którego obecna wysokość wynosi 288 zł miesięcznie. Na takie wsparcie mogą liczyć osoby, które przez długi okres życia wykonywały trudną i niebezpieczną pracę, wiążącą się z zagrożeniem zdrowia, a nawet życia.

O dodatkowe środki mogą się starać druhowie i druhny z Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP), którzy osiągnęli wiek emerytalny (60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn). Na pieniądze mogą liczyć strażacy, którzy przez co najmniej przez 25 lat (druhowie) lub 20 lat (druhny) brali czynny udział w akcjach ratowniczych.

Świadczenie nie jest przyznawane automatycznie. Osoby spełniające warunki muszą złożyć wniosek do właściwego komendanta powiatowego lub miejskiego Państwowej Straży Pożarnej (PSP). Do dokumentów należy dołączyć potwierdzenie udziału w akcjach ratowniczych. Jeśli pełna dokumentacja nie zachowała się, przepisy dopuszczają potwierdzenie działalności przez świadków. W takim przypadku wymagane są podpisy co najmniej trzech osób, z których przynajmniej jedna musiała pełnić funkcję publiczną lub pracować w administracji samorządowej w czasie, gdy wnioskodawca uczestniczył w działaniach ratowniczych.

O świadczenie mogą się również starać osoby pracujące w Górskim Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym (GOPR) i Tatrzańskim Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym (TOPR).

Warto podkreślić, że za wypłatę świadczenie ratowniczego nie odpowiada Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), a Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Z danych, które przytacza RMF FM wynika, że świadczenie pobiera obecnie ok. 118 tys. osób. Zdecydowaną większość stanowią druhowie ochotniczych straży pożarnych.

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