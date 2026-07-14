ZUS chwali seniorów. Ich decyzja ws. emerytur może zaskakiwać

Okazuje się, że poziom ubankowienia wśród seniorów rośnie. Z danych, które przedstawił Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) wynika, że w maju aż 88 proc. osób, którym przyznano nowe emerytury wybrało wypłatę na rachunek bankowy. – Ponad 81 proc. wszystkich świadczeń długoterminowych wypłacamy na konta – informuje ZUS.

Coraz częściej emerytury trafiają na konto. ZUS podsumowuje

To oznacza, że cztery na pięć osób otrzymuje świadczenie na konto. ZUS podkreśla, że przelewy bankowe to nie tylko wygoda i oszczędność czasu, ale też większe bezpieczeństwo finansowe.

Gotówkowa forma wypłaty, czyli przekaz pocztowy, powoli traci na znaczeniu. Jeszcze pod koniec 2020 roku ZUS przekazywał pocztą 2,2 mln świadczeń, podczas gdy w 2024 roku liczba ta zmniejszyła się do 1,78 mln.

ZUS informuje również, że zdecydowanie częściej przelew na konto niż wizytę listonosza częściej wybierają również osoby, które korzystają ze świadczeń krótkoterminowych:

Zasiłki chorobowe – 86 proc. wybiera konto,

Świadczenia rehabilitacyjne – 93 proc. wpływów na konto,

Zasiłki macierzyńskie – 98 proc. świadczeń trafia na rachunek w banku,

Zasiłki opiekuńcze – 98 proc. na konto,

Zasiłki pogrzebowe – 98 proc. na rachunek bankowy.

– Z roku na rok rośnie liczba osób, które wolą otrzymywać świadczenia na konto w banku. Doceniają przede wszystkim wygodę, bezpieczeństwo i szybkość tej metody wypłaty – podkreśla ZUS.

Przypomnijmy, że terminy wypłat emerytur w tym miesiącu to: 1 lipca, 5 lipca, 6 lipca, 10 lipca, 15 lipca, 20 lipca, a także 25 lipca.

Osoby, których termin wypłat przypada na 25 lipca, otrzymają świadczenie dzień wcześniej, gdyż na ten dzień przypada sobota, a w weekendy i dni świąteczne emerytury i renty nie są wypłacane. W podobnej sytuacji byli w tym miesiącu seniorzy, którzy dostają pieniądze 5. dnia miesiąca.

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