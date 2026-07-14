Ranking lokat na trzy miesiące. Lider wrócił do dawnej stawki

Serwis Bankier.pl przedstawił lipcowy ranking lokat bankowych na trzy miesiące. Zestawienie powstało na podstawie obowiązującej stawki procentowej – im wyższa, tym wyższa pozycja w rankingu.

Lokaty na trzy miesiące. „Szósteczka” to już przeszłość

Liderem zestawienia nadal jest Lokata dla Ciebie dla nowych klientów proponowana przez Raiffeisen Digital Bank. Zmieniło się natomiast oprocentowanie – po trzech miesiącach bank przywrócił stawkę 5,50 proc. w skali roku, podczas gdy w maju i czerwcu obowiązywało 6 proc. Oferta – jak sugeruje zresztą nazwa – przeznaczona jest dla nowych klientów, którzy założą konto osobiste. Limit wpłat na ten depozyt wynosi 100 000 zł. Środki przechowywane w Raiffeisen Digital Banku są chronione przez austriacki system gwarantowania depozytów.

Wiceliderem ranking pozostaje Nest Lokata Witaj od Nest Banku z oprocentowaniem na poziomie 5,25 proc. rocznie (w relacji do czerwca stawka nie zmieniła się). Propozycja skierowana jest dla nowych klientów instytucji, którzy założą konto i wyrażą zgody marketingowe. Maksymalna kwota wpłaty to 25 000 zł.

Na najniższym stopniu podium plasuje się lokata Banku Nowego NOWYdepozyt 3M Gwarantowany. W tym wypadku stawka również nie zmieniła się i nadal wynosi 4,60 proc. w skali roku (w maju było to 4,90 proc.). Nie zmieniły się też warunki umożliwiające skorzystanie z oferty – trzeba być nowym klientem i założyć rachunek depozytowy. Maksymalnie można wpłacać 100 000 zł.

Tuż za podium znalazła się Lokata dla Ciebie na dzień dobry od Erste Bank Polska. Proponowane oprocentowanie wynosi 4,50 proc. rocznie. Lokata ta dzieli czwarte miejsce wraz Lokatą na Start z oferty Inbanku. Piątą pozycję zajmują ex aequo lokaty ze stawką 4,20 proc. w skali roku. Chodzi o Lokatę Standard Toyota Banku, a także Lokatę Plus proponowaną przez Volkswagen Bank GmbH Oddział w Polsce.

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