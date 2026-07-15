Apel ws. 800 plus poskutkował. Chodzi o wypłaty

Przed miesiącem rozpoczął się nowy okres świadczeniowy 800 plus, co dla rodziców i opiekunów wiąże się z koniecznością złożenia nowego wniosku o świadczenie. Taka możliwość istnieje od lutego br.

800 plus. Wszyscy uprawnieni złożyli wnioski?

Z najnowszych danych przekazanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że dotychczas złożono ponad 4,4 mln dokumentów na 6,7 mln dzieci. – Już ponad 4,4 mln wniosków na 6,7 mln dzieci złożyli rodzice i opiekunowie na nowy okres wypłat – czytamy w komunikacie zamieszczonym przez resort rodziny na platformie X.

Powyższe dane wskazują, że wnioski o 800 plus złożyli niemal wszyscy uprawnieni. Z danych przekazanych kilka miesięcy temu przez resort wynika bowiem, że uprawnionych do otrzymywania świadczenia jest obecnie właśnie 6,7 mln dzieci. Jeśli do złożenia dokumentów nie doszło, to dotyczy to tylko pojedynczych przypadków.

Wygląda na to, że podziały apele ministerstwa i ZUS o złożenie wniosków do końca czerwca. Przekazanie dokumentów w lipcu wiązałoby się bowiem z utratą pieniędzy za miniony miesiąc. Środki są wówczas przekazywane od miesiąca, w którym wniosek złożono. Wyjątkiem są rodzice noworodków, którzy na złożenie dokumentów mają trzy miesiące od dnia narodzin dziecka.

Przypomnijmy, że wnioski o 800 plus można składać wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem:

platformy eZUS,

aplikacji mZUS,

portalu Emp@tia lub

bankowości elektronicznej.

Obecny okres świadczeniowy 800 plus zakończy się pod koniec maja 2027 roku. Wszystko wskazuje na to, że w przyszłym roku nie trzeba będzie już pamiętać o złożeniu wniosku o 800 plus na nowy okres rozliczeniowy. Resort rodziny pracuje nad przepisami, zgodnie z którymi prawo do 800 plus będzie corocznie przedłużane na podstawie danych, którymi dysponuje ZUS. Zgodnie z założeniami rodzic lub opiekun nadal będzie musiał złożyć wniosek, ale tylko po raz pierwszy na dane dziecko.

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