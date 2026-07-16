Polska potrzebuje Rzecznika Praw Podatnika. „Mógłby pomóc oddać to, co ukradło państwo”

Tysiące obywateli zapłaciły podatki, które nigdy nie powinny zostać nałożone. Gdy fiskus po latach zmienia stanowisko, poszkodowani nie zawsze odzyskują pieniądze. Czy Rzecznik Praw Podatnika mógłby wreszcie skutecznie bronić obywateli przed błędami państwa?
Nie byłoby mandatu za złą – zdaniem urzędnika – stawkę VAT na paragonie za pizzę z krewetką, nie byłoby afery z ulgą meldunkową, nie byłoby bezpodstawnego stawiania zarzutów karnych przez fiskusa ponad 100 tys. lojalnych wobec państwa obywatelom. Nie byłoby w zasadzie żadnych innych sytuacji nakładania podatku, gdyby po uchwaleniu Konstytucji powołano Rzecznika Praw Podatnika i miał on uprawnienia do skutecznego działania.
Konieczny Rzecznik Praw Podatnika
Źródło: Wprost
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