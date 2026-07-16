Polska potrzebuje Rzecznika Praw Podatnika. „Mógłby pomóc oddać to, co ukradło państwo”

Nie byłoby mandatu za złą – zdaniem urzędnika – stawkę VAT na paragonie za pizzę z krewetką, nie byłoby afery z ulgą meldunkową, nie byłoby bezpodstawnego stawiania zarzutów karnych przez fiskusa ponad 100 tys. lojalnych wobec państwa obywatelom. Nie byłoby w zasadzie żadnych innych sytuacji nakładania podatku, gdyby po uchwaleniu Konstytucji powołano Rzecznika Praw Podatnika i miał on uprawnienia do skutecznego działania.

Konieczny Rzecznik Praw Podatnika