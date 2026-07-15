20 miesięcy „babciowego”. Takim zainteresowaniem cieszy się świadczenie

W czerwcu minęło 20 miesięcy od wprowadzenia programu „Aktywny rodzic", znanego również pod nazwą „babciowe". Jego celem jest wsparcie rodziców i opiekunów w pogodzeniu zadań związanych z rodzicielstwem i aktywnością zawodową.

W ramach programu rodzice dzieci do 35. miesiąca życia mogą skorzystać z następujących opcji:

„Aktywnie w domu” – rodzic, który zostaje z dzieckiem w domu, może otrzymać 500 zł miesięcznie,

„Aktywni rodzice w pracy” – rodzice czynni zawodowo mogą otrzymać 1500 zł na dziecko, założenie jest takie, że sfinansują dzięki temu pracę niani bądź opiekę przez babcię lub innego członka rodziny,

„Aktywnie w żłobku” – 1500 zł trafi do rodziców dzieci, które uczęszczają do żłobka.

„Babciowe" po 20 miesiącach

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje, że od października 2024 roku, czyli od początku funkcjonowania programu „Aktywny Rodzic” wypłacono ponad 8 mln świadczeń na łączną kwotę ponad 10,2 mld zł. – Program „Aktywny rodzic” to już 8 mln 263,8 tys. wypłaconych świadczeń – na kwotę 10 mld 255,2 mln zł – czytamy w komunikacie resortu rodziny zamieszczonym na platformie X.

Ministerstwo podało również, że dotychczas wpłynęło 1 mln 165 tys. wniosków na 1 mln 186,5 tys. dzieci.

Z danych przekazanych “Wprost” przez resort rodziny na początku roku wynikało, że w ramach “babciowego” wypłacono wypłacono 5 mln 172,4 tys. świadczeń na kwotę ponad 6 mld 419 mln zł.

Z kolei dane przedstawione przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) wskazują, że największą popularnością cieszy się opcja „Aktywnie w żłobku”. W ciągu 1,5 roku funkcjonowania programu wpłynęło 410,3 tys. wniosków na 417,1 tys. dzieci. W ramach „Aktywnie w domu” przyjęto 339,3 tys. dokumentów na 345,9 tys. dzieci. Najmniejszym zainteresowaniem cieszy się opcja „Aktywni rodzice w pracy” – wpłynęło 319,9 tys. wniosków na 326,2 tys. dzieci.

Wnioski o „babciowe" można składać drogą elektroniczną, za pośrednictwem: portalu MRPiPS, portalu Emp@tia, PUE ZUS, aplikacji mobilnej mZUS, lub bankowości elektronicznej. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające powrót do pracy oraz formę opieki nad dzieckiem.

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