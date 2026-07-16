Pilny komunikat znanego banku. Klientów czekają utrudnienia

Szykują się weekendowe utrudnienia dla klientów mBanku. Bank wydał w tej sprawie komunikat. – Chcemy dostarczać Ci usługi i rozwiązania najwyższej jakości, dlatego systematycznie modernizujemy nasze systemy. W najbliższym czasie, będziemy to robić w weekend z 18 na 19 lipca br. Wyłączymy wtedy na kilka godzin bank – czytamy w komunikacie.

Jakie utrudnienia czekają klientów mBanku w weekend?

W godzinach 2.30-9.00 klienci nie zalogują się na swoje internetowe konto, a także w aplikacji mobilnej. W tym czasie nie będzie również możliwości złożenia żadnego wniosku.

Przez całą noc będzie możliwość płacenia kartą w sklepach stacjonarnych czy restauracjach, a także skorzystania z bankomatu. Między 2.30 a 9.00 nie będzie natomiast można płacić kartą w internecie.

Między 2.30 a 5.30 nie będzie dostępna też mobilna autoryzacja, dlatego w tym czasie nie będzie można zatwierdzać transakcji. – Prosimy, wszystkie ważne przelewy zleć wcześniej – apeluje bank.

Prace serwisowe również w PKO BP

W niedzielę, w godzinach 00:01 – 6.00 prace serwisowe zaplanował również PKO BP. W tym czasie nie będą dostępne serwisy internetowe oraz aplikacje mobilne banku. To oznacza, że klienci nie będą mogli korzystać z tych platform do realizacji transakcji czy sprawdzania stanu konta. Bez problemów będą natomiast działać karty płatnicze. Klienci największego polskiego banku będą mogli dokonywać płatności zarówno w sklepach stacjonarnych, jak i internetowych, a także wypłacać gotówkę z bankomatów. W ramach ochrony internetowych płatności kartą 3D-Secure dostępna będzie jedynie autoryzacja kodem SMS i PIN-em do karty.

PKO BP radzi, aby wszelkie ważne transakcje przeprowadzić przed rozpoczęciem prac serwisowych.

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