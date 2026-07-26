Niezrozumiały paradoks w napojach. Zdrowa woda opodatkowana jak wódka

Spółka Nałęczów Zdrój, producent m.in. Cisowianki, przekonuje, że obecne rozwiązanie jest nie tylko niekorzystne dla producentów wody, ale również sprzeczne z zasadami zdrowia publicznego. Nałęczów Zdrój domaga się od Skarbu Państwa ponad 5 mln zł odszkodowania za straty, które według spółki, miały wynikać z dyskryminujących przepisów podatkowych.

Pozew sądowy został już skierowany do Prokuratorii Generalnej, która ma reprezentować Skarb Państwa. Skarga w tej sprawie trafiła również do Brukseli. Komisja Europejska już zwróciła się do polskiego rządu z pytaniami. Chce wiedzieć, dlaczego w Polsce woda objęta jest najwyższą możliwą stawką VAT, podczas gdy w większości państw członkowskich traktowana jest jako produkt pierwszej potrzeby i korzysta z preferencyjnych stawek podatkowych?

Polacy tyją, bo piją. Wysokość podatku VAT zależy od składu napoju

Słodkie napoje dostarczają ogromnych ilości energii, nie dając uczucia sytości, co ułatwia przekraczanie zapotrzebowania kalorycznego. Płynny cukier szybko podnosi poziom insuliny i odkłada się w postaci tkanki tłuszczowej. Stąd już tylko krok do otyłości, która w Polsce dotyczy 9 mln osób. Polskie dzieci oficjalnie należą do grupy najszybciej tyjących w Europie.

Będzie tylko gorzej, ponieważ aż 61 proc. Polaków sięga po napoje z cukrem każdego dnia, a roczne spożycie cukru w kraju wynosi ponad 42,7 kg na osobę! Więc dlaczego przepisy podatkowe faworyzują słodzone napoje i wody smakowe, kiedy państwo powinno zachęcać Polaków do wyboru wody?

Nie wszystkie napoje czy wody smakowe są objęte niższą stawką podatku VAT. O jego wysokości decyduje dokładny skład i klasyfikacja produktu. Część napojów zawierających odpowiednią ilość soku może jednak dodatkowo korzystać z preferencji dotyczących naliczania opłaty cukrowej. Takim oto sposóbem produkt zawierający sok, cukier lub substancje słodzące może w określonych przypadkach podlegać niższemu VAT niż czysta woda butelkowana.

Procent soku w wodzie robi różnicę podatkową. Co lepiej gasi pragnienie?

Aby produkt mógł zostać objęty niższą stawką podatku (5 proc.), musi spełniać określone kryteria. Zgodnie z ustawą, napój musi zawierać minimum 20 proc. soku owocowego lub warzywnego. Preferencja ta obowiązuje niezależnie od tego, ile dodatkowego cukru rafinowanego lub substancji słodzących dodano w procesie produkcji.

Tymczasem w myśl przepisów, woda dostarczana bezpośrednio z sieci wodociągowej jest objęta 8 procentową stawką VAT. Jednak gdy woda, nawet ta z ujęć głębinowych, trafi do handlu w zamkniętym opakowaniu – jak Cisowianka, automatycznie nakładana jest na nią stawka 23 proc.

Prawnicy spółki Nałęczów Zdrój wskazują, że polskie przepisy są niezgodne z unijną dyrektywą o podatku VAT oraz z zasadą równego traktowania zawartą w Konstytucji RP. Zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, towary zaspokajające te same potrzeby konsumentów i konkurujące ze sobą nie powinny podlegać zróżnicowanemu opodatkowaniu.

Spółka stoi na stanowisku, że zarówno woda, jak i napój z dodatkiem soku gasi pragnienie, dlatego różne stawki podatkowe zakłócają konkurencję.

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