Koniec długiego czekania na sanatorium? Dobre wieści dla kuracjuszy

Polski Holding Hotelowy planuje rozbudowę swojej bazy uzdrowiskowej. Państwowa spółka przeznaczy ponad 430 mln zł na modernizację, rozbudowę oraz budowę od podstaw obiektów sanatoryjnych. Efektem ma być większa liczba pokoi dla kuracjuszy i podniesienie standardu pobytu.

Inwestycje mają odpowiedzieć na rosnące zainteresowanie leczeniem uzdrowiskowym. Osoby powyżej 60. roku życia stanowią już jedną czwartą polskiego społeczeństwa, a do 2050 roku ich udział ma wzrosnąć do ponad 40 proc., czyli około 14 mln osób.

Na wyjazd czeka się nawet osiem miesięcy

W 2026 roku średni czas oczekiwania na kurację uzdrowiskową wynosi około siedmiu–ośmiu miesięcy. Najdłużej na wyjazd czekają mieszkańcy województw pomorskiego, śląskiego, mazowieckiego i zachodniopomorskiego.

Krótsze kolejki są na Podlasiu, Warmii i Mazurach oraz w województwie kujawsko-pomorskim. Liczba chętnych na leczenie uzdrowiskowe rośnie jednak z roku na rok, a istniejąca baza pozostaje ograniczona.

Polska ma około 45 tys. łóżek dla kuracjuszy

W kraju działa 48 uzdrowisk, w których znajduje się około 190 sanatoriów i 40 szpitali uzdrowiskowych. Łącznie oferują one około 45 tys. łóżek. Obiekty są wykorzystywane przez cały rok i nie mają problemów z brakiem zainteresowania.

Pobyty mogą być finansowane prywatnie, ale miejsca wykupują również Narodowy Fundusz Zdrowia, Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Rosnący popyt sprawia, że PHH chce zwiększyć skalę działalności w tym sektorze.

Dwanaście obiektów przejdzie modernizację

Do Polskiego Holdingu Hotelowego należą łącznie 53 obiekty hotelowe i sanatoryjne. Jak zapowiedział prezes spółki Rafał Szmytke, dwanaście z nich ma zostać gruntownie zmodernizowanych i rozbudowanych.

Sześć obiektów zostanie wyburzonych. W ich miejscu powstaną większe i nowocześniejsze budynki, oferujące wyższy standard oraz większą liczbę miejsc dla kuracjuszy.

Liczba pokoi wzrośnie z 90 do 300

W pierwszej kolejności przebudowane zostaną sanatoria Chalkozyn w Kołobrzegu oraz Geovita w Dąbkach. Wartość tych dwóch inwestycji wyniesie prawie 150 mln zł.

Po zakończeniu prac liczba pokoi w obu obiektach wzrośnie łącznie z 90 do 300. Oznacza to ponad trzykrotne zwiększenie dotychczasowej bazy noclegowej. Pierwsze dwie przebudowy mają zostać ukończone w 2029 roku.

Łączny budżet zabezpieczony przez PHH na rozwój części uzdrowiskowej przekracza 430 mln zł. Spółka liczy, że modernizacja pozwoli jej lepiej wykorzystać rosnące zainteresowanie pobytami sanatoryjnymi.

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