Lokaty bankowe na rok. Dobre wieści dla oszczędzających

Serwis Bankier.pl przedstawił nowy ranking lokat bankowych na rok. Przygotowane przez portal zestawienie powstało na podstawie obowiązującej stawki procentowej – im wyższa, tym wyższa pozycja w rankingu.

Lokaty bankowe na rok. Inbank podniósł stawkę

Liderem rankingu pozostaje Lokata standardowa, proponowana przez Inbank. Co istotne, w stosunku do czerwca nastąpiła podwyżka stawki – z 4,10 do 4,15 proc. w skali roku. Atutem lokaty bez wątpienia jest brak jakichkolwiek wymogów dodatkowych. Na depozyt można maksymalnie wpłacać 50 000 zł. Środki wpłacone na lokatę są chronione przez estoński system gwarantowania depozytów.

Drugą pozycję zachowała Lokata Dynamiczny Zysk od BNP Paribas Banku Polska. Jest to lokata progresywna z rosnącym z miesiąca na miesiąc oprocentowaniem. Średnia stawka obowiązująca dla całego okresu deponowania to 4,03 proc. w skali roku. Depozyt można zerwać wcześniej, jednak wówczas należy liczyć się z niższym oprocentowaniem. Oferta skierowana jest do nowych klientów, którzy otworzą konto osobiste. Maksymalna kwota wpłaty to 40 000 zł.

Trzy lokaty z „czwórką"

Na trzecim miejscu uplasowały się aż trzy lokaty z 4 proc. stawką. Pierwsza to Lokata Facto z oferty BFF Banking Group. Z propozycji tej skorzystać mogą posiadacze rachunku depozytowego, a maksymalna kwota wpłaty to aż 12 000 000 zł. Druga lokata z „czwórką” to Lokata terminowa, którą oferuje CA Auto Bank. Dostępna jest ona za pośrednictwem platformy Raisin i wymagane jest posiadanie na niej konta. Maksymalnie można wpłacać 410 000 zł. Ostatnia oferta z 4 proc. stawką to Lokata Standard od Toyota Bank. W tym wypadku nie trzeba spełniać żadnych warunków dodatkowych. Limit wpłat wyznaczony dla tego depozytu wynosi 100 000 zł.

W pierwszej piątce rankingu znalazły się jeszcze Lokata terminowa proponowana przez Unicredit, a także Lokata na nowe środki od BOŚ Banku. W pierwszym przypadku stawka wynosi 3,70 proc. (przed miesiącem było to 4 proc.), w drugim 3,60 proc. rocznie (tyle samo, co w czerwcu).

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