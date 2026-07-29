Najbogatsze i najbiedniejsze miasta w Polsce. Ogromna dysproporcja

Z danych przedstawionych przez Ministerstwo Finansów wynika, że najbiedniejszym miastem w Polsce jest Boguszów-Gorce. To liczące 14 tys. mieszkańców miasteczko położone w województwie dolnośląskim.

Zestawienie dotyczące najbogatszych i najbiedniejszych miast w naszym kraju powstało w oparciu o tzw. wskaźnik G. Pokazuje on dochody podatkowe przypadające na jednego mieszkańca, a oblicza się go dzieląc kwotę dochodów podatkowych za rok poprzedzający rok bazowy przez liczbę mieszkańców.

Wskaźnik G to ważna informacja dotycząca m.in. budżetu miasta, tego, jaką kwotę może ono przeznaczyć na wydatki publiczne, jak m.in. edukacja, pomoc społeczna, transport czy rozwój infrastruktury.

Najbiedniejsze miasto w Polsce. Ponad 1000 zł na głowę

Wskaźnik G miasta Boguszów-Gorce to zaledwie 1008,96 zł na jednego mieszkańca. Jak zauważa Radio Zet, miasto przed laty tętniło życiem, m.in. dzięki kopalniom węgla i barytu. Po transformacji ustrojowej musiało jednak mierzyć się z falą zamknięć, upadłości i restrukturyzacji.

Cała dziesiątka najbiedniejszych miast w Polsce prezentuje się następująco:

Boguszów-Gorce (woj. dolnośląskie) – 1008,96 zł na mieszkańca,

Grybów (woj. małopolskie) – 1108,33 zł,

Dynów (woj. podkarpackie) – 1154,08 zł,

Pszów (woj. śląskie) – 1174,48 zł,

Górowo Iławeckie (woj. warmińsko-mazurskie) – 1265,15 zł,

Sulmierzyce (woj. wielkopolskie) – 1268,46 zł,

Bielawa (woj. dolnośląskie) – 1317,76 zł,

Łęknica (woj. lubuskie) – 1338,88 zł,

Piława Górna (woj. dolnośląskie) – 1397,04 zł,

Sejny (woj. podlaskie) – 1400,77 zł.

Zwraca uwagę fakt, że w pierwszej dziesiątce najbiedniejszych miast w Polsce mamy aż trzy z woj. dolnośląskiego.

Najbogatszy okazuje się Kleszczów (woj. łódzkie), gdzie dochód podatkowy na mieszkańca (jest ich ponad 6,5 tys.) wynosi ponad 32 tys. zł.

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