Renta wdowia po roku. Tylu seniorów dostało więcej pieniędzy

Renta wdowia to połączenie dwóch świadczeń: własnego (np. emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy) oraz renty rodzinnej po zmarłym małżonku. Mowa tu o tzw. zbiegu świadczeń. Osoby, które straciły swojego małżonka mogą pobierać jedno świadczenie w całości, a drugie w wysokości 15 proc.

Choć renta wdowia obowiązuje od stycznia 2025 roku, to wypłaty ruszyły w lipcu, co oznacza, że świadczenie wypłacane jest od roku.

Renta wdowia od roku. Pobiera niemal milion seniorów

Z najnowszych danych przekazanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) wynika, że liczba osób pobierających świadczenie wyniosła w czerwcu br. 993 tys. Łączna kwota świadczeń wypłaconych w ramach renty wdowiej sięga niemal 4 mld zł.

Z szacunków przedstawionych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że świadczeniobiorcy zyskali średnio 370 zł więcej.

Przypomnijmy, że aby otrzymać rentę wdowią trzeba spełniać następujące warunki:

kobieta ma ukończone co najmniej 60 lat, a mężczyzna 65 lat,

do dnia śmierci małżonka istniała wspólność małżeńska,

prawo do renty rodzinnej powstało nie wcześniej niż po ukończeniu 55 lat przez kobietę lub 60 lat przez mężczyznę.

Dodatkowy warunek wiąże się z faktem, że suma obu świadczeń nie może przekroczyć trzykrotności najniższej emerytury. Obecnie jest to 5 935,48 zł brutto.

Z zapowiedzi Włodzimierza Czarzastego, lidera Lewicy (pomysłodawcy renty wdowiej) wynika, że ugrupowanie – w przypadku zachowania władzy po przyszłorocznych wyborach – będzie dążyło do tego, aby świadczenie objęło wszystkich wdowców i wdowy.

Pewne jest, że od stycznia część drugiego pobieranego świadczenia wzrośnie z 15 proc. do 25 proc., dzięki czemu seniorzy zyskają ok. 500 zł.

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