Tylu Polaków oszczędza na „czarną godzinę”. Wyniki mogą zaskakiwać

Dla większości Polaków oszczędności są przede wszystkim źródłem poczucia bezpieczeństwa oraz finansowego spokoju. Z badania platformy Raisin wynika, że 55 proc. respondentów jako główny cel oszczędzania wskazuje zabezpieczenie na tzw. „czarną godzinę”.

Co nas motywuje do oszczędzania?

Na drugim miejscu wśród motywacji do oszczędzania znalazły się konkretne cele, takie jak np. wakacje czy remont mieszkania. Wskazało je 35,3 proc. badanych. Co piąty ankietowany (20,7 proc.) decyduje się na oszczędzanie z myślą o pomnażaniu kapitału, co pokazuje, że Polacy oczekują rozwiązań łączących bezpieczeństwo z atrakcyjnym oprocentowaniem.

– Wyniki naszego badania pokazują, że dla większości Polaków oszczędności są przede wszystkim sposobem na budowanie poczucia bezpieczeństwa oraz finansowego spokoju. Nie oznacza to jednak, że nie zwracają uwagi na oprocentowanie. Oszczędzający coraz częściej poszukują rozwiązań, które łączą stabilność i przewidywalność z atrakcyjnymi, gwarantowanymi odsetkami – komentuje Michał Piątek, dyrektor generalny Raisin w Polsce.

Z badania wynika, że rzadziej oszczędzamy z myślą o realizacji długoterminowych celów osobistych (17,9 proc.) lub zabezpieczeniu przyszłej emerytury (14,2 proc.).

– Oszczędności pełnią znacznie szerszą funkcję niż tylko finansową. Dają poczucie większej kontroli nad domowym budżetem oraz pomagają ograniczyć stres związany z niepewnością gospodarczą. Fakt, że zdecydowanie najczęściej wskazywanym celem pozostaje budowanie poduszki bezpieczeństwa, pokazuje, jak ważna dla Polaków jest dziś stabilność finansowa. Dopiero po jej osiągnięciu większego znaczenia nabierają długoterminowe plany i realizacja osobistych celów – podkreśla Michał Piątek.

Wiek nie ma znaczenia

Szczegółowa analiza wyników badania pokazuje, że choć priorytety finansowe Polaków zmieniają się wraz z wiekiem, to we wszystkich grupach najczęściej wskazywanym celem oszczędzania pozostaje zabezpieczenie na nieprzewidziane sytuacje. Takiej odpowiedzi udzieliło 50 proc. osób w wieku 18–24 lat, 52,5 proc. badanych w wieku 25–34 lat oraz 64,1 proc. respondentów w wieku 65–74 lat.

Podobny obraz widać w podziale na dochody. Nawet wśród osób zarabiających ponad 9000 zł netto miesięcznie ponad połowa (54,7 proc.) wskazuje budowanie poduszki bezpieczeństwa jako główny cel oszczędzania. Jednocześnie wraz ze wzrostem dochodów rośnie znaczenie efektywnego pomnażania oszczędności – w grupie najlepiej zarabiających wskazało je 34,9 proc. badanych.

Badanie zostało przeprowadzone w lutym 2026 roku przez UCE RESEARCH na zlecenie All 4 Comms i Raisin na próbie 1008 Polaków w wieku 18–80 lat.

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