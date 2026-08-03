Miesiąc bez CPN. Polacy nie kryją niezadowolenia

Po wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie, skutkującej wzrostem cen ropy naftowej i paliw, rząd Donalda Tuska zdecydował o wprowadzeniu pod koniec marca pakietu CPN (Ceny Paliwa Niżej). W ramach pakietu stawka VAT na paliwo spadła z 23 do 8 proc., a akcyzy została zmniejszona o 29 gr w przypadku litra benzyny i o 28 gr w przypadku oleju napędowego, czyli do najniższego poziomu dopuszczonego przez Unię Europejską. Ważnym elementem CPN było również wprowadzenie limitu cen na stacjach paliw. Zniesienie pakietu na początku lipca sprawiło, że cena oleju napędowego poszła w górę o 29,1 proc., a benzyna Pb95 podrożała o 23,7 proc.

Jak wynika z danych Komisji Europejskiej, pod koniec lipca za litr diesla trzeba było zapłacić na stacjach średnio 7,86 zł, a benzyna bezołowiowa kosztowała 7,43 zł za litr. Tymczasem miesiąc wcześniej ceny na stacjach były najniższe w Unii Europejskiej (wyjątkiem jest Malta, która od sześciu lat utrzymuje stałe, urzędowe ceny). Obecnie taniej można zatankować samochód m.in. w Hiszpanii, Szwecji czy na Węgrzech. Biorąc pod uwagę skalę wzrostu cen od wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie, paliwa na krajowych stacjach podrożały mocniej niż średnio w UE. Między 23 lutego a 27 lipca detaliczna cena benzyny zwiększyła się o 25 proc. Pod tym względem w unijnych statystykach wyprzedzają nas jedynie Dania, Czechy, Finlandia i Belgia.

Ceny paliw w górę. Polacy niezadowoleni z działań rządu

Premier Donald Tusk nie wykluczył przywrócenia regulowanych cen paliw na dwa ostatnie tygodnie wakacji. Reaktywacja CPN jest nie w smak rządzącym przede wszystkim z powodów budżetowych. Trzymiesięczne funkcjonowanie pakietu kosztowało ok. 4,7 mld zł.

Tymczasem jak wynika z najnowszego sondażu przeprowadzonego przez SW Research na zlecenie Gazety Dziennika Prawnej, aż 54 proc. Polaków uważa, że rząd nie zrobił wystarczająco dużo, żeby ograniczyć wzrost cen paliw po wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie. Pozytywnie działania rządu w tej sprawie oceniło 28 proc. ankietowanych, a 18 proc. nie ma jednoznacznej opinii.

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