Udany poniedziałek dla złotego. Kursy walut 3 sierpnia 2026 r.

Z danych przekazanych w poniedziałek przed południem przez Narodowy Bank Polski (NBP) wynika, że w dniu 3 sierpnia za 1 dolara amerykańskiego trzeba było zapłacić 3,7330 zł. Za najpopularniejszą europejską walutę, czyli euro 4,3013 zł. Za 1 franka szwajcarskiego należało zapłacić 4,6141 zł, a za 1 brytyjskiego funta 5,0222 zł.
Jakie są dziś kursy walut? Złoty się wzmacnia
Kursy walut – poniedziałek, 3 sierpnia
- dolar –3,7692 zł
- euro –4,3069 zł
- frank szwajcarski – 4,6702 zł
- funt szterling – 5,0553 zł
Kursy walut w poprzednim tygodniu
Kursy walut – piątek, 31 lipca
- dolar – 3,7425 zł
- euro – 4,3128 zł
- frank szwajcarski – 4,6429 zł
- funt szterling – 5,0380 zł
Kursy walut – czwartek, 30 lipca
- dolar – 3,7644 zł
- euro – 4,3097 zł
- frank szwajcarski – 4,6120 zł
- funt szterling – 5,0268 zł
Kursy walut – środa, 29 lipca
- dolar – 3,7962 zł
- euro – 4,3263 zł
- frank szwajcarski – 4,6347 zł
- funt szterling – 5,0511 zł
Kursy walut – wtorek, 28 lipca
- dolar – 3,8023 zł
- euro – 4,3242 zł
- frank szwajcarski – 4,6409 zł
- funt szterling – 5,0581 zł
Kursy walut – poniedziałek, 27 lipca
- dolar – 3,7835 zł
- euro – 4,3139 zł
- frank szwajcarski – 4,6426 zł
- funt szterling – 5,0464 zł
Dlaczego kursy walut codziennie się zmieniają?
Kursy walut zmieniają się codziennie z powodu dynamicznych procesów zachodzących na rynku finansowym. Najważniejsze czynniki wpływające na ich wahania to: podaż i popyt na daną walutę, decyzje banków centralnych dotyczące stóp procentowych, dane makroekonomiczne, takie jak inflacja czy PKB, oraz wydarzenia geopolityczne i globalne kryzysy.
Również spekulacje inwestorów na rynku Forex mogą prowadzić do gwałtownych zmian kursów. Przykładowo, wzrost popytu na dolara amerykańskiego może podnieść jego wartość względem innych walut. Czynniki sezonowe, takie jak wakacje czy koniec roku, również mogą mieć wpływ na wahania kursowe.
Czytaj też:
Złoty pokazał siłę. Dolar największym przegranym tygodnia Czytaj też:
Dolar tanieje przed weekendem. Ceny euro, franka i funta w górę