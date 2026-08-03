Udany poniedziałek dla złotego. Kursy walut 3 sierpnia 2026 r.

Z danych przekazanych w poniedziałek przed południem przez Narodowy Bank Polski (NBP) wynika, że w dniu 3 sierpnia za 1 dolara amerykańskiego trzeba było zapłacić 3,7330 zł. Za najpopularniejszą europejską walutę, czyli euro 4,3013 zł. Za 1 franka szwajcarskiego należało zapłacić 4,6141 zł, a za 1 brytyjskiego funta 5,0222 zł.

Jakie są dziś kursy walut? Złoty się wzmacnia

Kursy walut – poniedziałek, 3 sierpnia

dolar –3,7692 zł

euro –4,3069 zł

frank szwajcarski – 4,6702 zł

funt szterling – 5,0553 zł

Kursy walut w poprzednim tygodniu

Kursy walut – piątek, 31 lipca

dolar – 3,7425 zł

euro – 4,3128 zł

frank szwajcarski – 4,6429 zł

funt szterling – 5,0380 zł

Kursy walut – czwartek, 30 lipca

dolar – 3,7644 zł

euro – 4,3097 zł

frank szwajcarski – 4,6120 zł

funt szterling – 5,0268 zł

Kursy walut – środa, 29 lipca

dolar – 3,7962 zł

euro – 4,3263 zł

frank szwajcarski – 4,6347 zł

funt szterling – 5,0511 zł

Kursy walut – wtorek, 28 lipca

dolar – 3,8023 zł

euro – 4,3242 zł

frank szwajcarski – 4,6409 zł

funt szterling – 5,0581 zł

Kursy walut – poniedziałek, 27 lipca

dolar – 3,7835 zł

euro – 4,3139 zł

frank szwajcarski – 4,6426 zł

funt szterling – 5,0464 zł

Dlaczego kursy walut codziennie się zmieniają?

Kursy walut zmieniają się codziennie z powodu dynamicznych procesów zachodzących na rynku finansowym. Najważniejsze czynniki wpływające na ich wahania to: podaż i popyt na daną walutę, decyzje banków centralnych dotyczące stóp procentowych, dane makroekonomiczne, takie jak inflacja czy PKB, oraz wydarzenia geopolityczne i globalne kryzysy.

Również spekulacje inwestorów na rynku Forex mogą prowadzić do gwałtownych zmian kursów. Przykładowo, wzrost popytu na dolara amerykańskiego może podnieść jego wartość względem innych walut. Czynniki sezonowe, takie jak wakacje czy koniec roku, również mogą mieć wpływ na wahania kursowe.

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