Emerytury już tylko na konto? ZUS chce zmiany

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) zaproponował rezygnację z tradycyjnych wypłat emerytur i rent przez listonosza. Jak pisze Dziennik Gazeta Prawna, pomysł ten został zgłoszony w ramach uwag do projektu noweli ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Przepisy te dotyczą zniesienia obowiązku składania zaświadczeń o osiąganych przychodach (m.in. przez wcześniejszych emerytów i rencistów).

ZUS wskazuje, że przejście na system wyłącznie bezgotówkowy przyniosłoby znaczne oszczędności, które mogłyby zostać wykorzystane na dostosowanie i rozwój systemu teleinformatycznego w zakresie modułu odpowiedzialnego za obsługę emerytów i rencistów.

Emerytury już tylko na konto?

Propozycji ZUS nie zaakceptowało jednak Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Resort argumentował, że wprowadzenie nakazu posiadania konta bankowego wykracza poza zakres merytoryczny przygotowywanego projektu ustawy. Odrzucenie propozycji ZUS nie oznacza, że temat całkowitego wycofania wypłat gotówkowych nie powróci.

Według ekspertów takie rozwiązanie jest możliwe, ale wprowadzane stopniowo. O ile osoby urodzone w latach 70. XX w. i później mają wystarczające kompetencje cyfrowe, aby korzystać z tego rodzaju możliwości, to na uwadze należy mieć sytuację osób starszych.

– Wprowadzenie powszechnego obowiązku przekazywania świadczeń na rachunek bankowy mogłoby w praktyce ograniczyć części z nich dostęp do należnych świadczeń. Samodzielne założenie rachunku, korzystanie z usług bankowości elektronicznej czy nawet bieżąca kontrola stanu konta często przekraczają możliwości najstarszych świadczeniobiorców. Objęcie ich obowiązkiem mogłoby zwiększyć ryzyko nadużyć i oszustw skierowanych wobec tej grupy osób – komentuje dla gazety dr Marcin Krajewski, adiunkt w Katedrze Prawa Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Polityki Społecznej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Sceptycznie do zmian podchodzi Oskar Sobolewski, ekspert emerytalny i rynku pracy w HRK Payroll Consulting. – W mojej ocenie nie warto zmieniać obecnie funkcjonującego systemu i należy pozostawić go w takiej formie, w jakiej funkcjonuje obecnie – podkreśla Sobolewski.

Zdaniem eksperta, wątpliwe jest poparcie takiego rozwiązania w Sejmie.

Z danych przedstawionych przez ZUS wynika, że z roku na rok poziom ubankowienia wśród seniorów rośnie. W połowie br. aż 88 proc. osób, którym przyznano nowe emerytury wybrało wypłatę na rachunek bankowy.

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