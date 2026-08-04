Byli prezydenci będą otrzymywać wyższe emerytury? Oto szczegóły

To ustalenia dziennika „Fakt”. „Będą podwójne podwyżki dla byłych prezydentów” – dowiedziała się redakcja, która powołuje się informacje z resortu finansów i gospodarki. Ministerstwo, na czele którego stoi Andrzej Domański, kończy projekt budżetu na rok 2027. W projekcie znajdzie się m.in. zapis o podwyżkach dla pracowników budżetówki. MFiG przyznało dziennikarzom, że szykuje się podwyżka, na której skorzystają ludzie związani z finansami publicznymi.

Mowa o podwyżce wynoszącej 3 proc. Obejmie ona m.in. także emerytury głów państw, a więc Lecha Wałęsy, Aleksandra Kwaśniewskiego, Bronisława Komorowskiego i Andrzeja Dudy. Świadczenia prezydenckie wynosiły dotąd ok. 14,2 tys. zł. Po wejściu w życie planów MFiG będzie to ponad 14,6 tys. PLN (otrzymywać będą więc o ok. 400 zł więcej).

Nie tylko emerytury. Tu też otrzymają dodatkowe kilkaset złotych

„Fakt” przypomniał, że byli prezydenci – tak jak parlamentarzyści – mają zapewnione środki, które mogą przeznaczyć na prowadzenie biur. W tym przypadku chodzi o o kwotę 25 tys. PLN. Dziennik wskazał, że Kancelaria Sejmu zamierza zwiększyć ryczałt o 3 proc., co oznacza, że do wymienionej wcześniej kwoty dojdzie dodatkowe 750 zł.

Przy okazji warto wspomnieć, że emerytury mogą wkrótce wpływać wyłącznie na konto bankowe. Zakład Ubezpieczeń Społecznych chce, by świadczenia te (a także renty) dostarczane były w formie elektronicznej – przelewem – a nie, jak wciąż dzieje się to w niektórych przypadkach, były przynoszone przez listonosza pod wskazany adres.

Emerytury tylko przelewem? MRPiPS mówi: „Nie”

„Dziennik Gazeta Prawna” poinformował, że pomysł ten został zgłoszony w ramach uwag do projektu noweli ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Propozycji ZUS nie zaakceptowało jednak ministerstwo rodziny, pracy i polityki społecznej – resort Agnieszki Dziemianowicz-Bąk.

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