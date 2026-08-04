Koniec dobrej passy złotego. Kursy walut 4 sierpnia 2026 r.

Z danych przekazanych we wtorek przed południem przez Narodowy Bank Polski (NBP) wynika, że w dniu 4 sierpnia za 1 dolara amerykańskiego trzeba było zapłacić 3,7468 zł. Za najpopularniejszą europejską walutę, czyli euro 4,3118 zł. Za 1 franka szwajcarskiego należało zapłacić 4,6244 zł, a za 1 brytyjskiego funta 5,0363 zł.
Jakie są dziś kursy walut? Koniec dobrej passy złotego
Kursy walut – wtorek, 4 sierpnia
- dolar –3,7468 zł
- euro –4,3118 zł
- frank szwajcarski – 4,6244 zł
- funt szterling – 5,0363 zł
Kursy walut – ostatnie 7 dni
Kursy walut – poniedziałek, 3 sierpnia
- dolar –3,7330 zł
- euro –4,3013 zł
- frank szwajcarski – 4,6141 zł
- funt szterling – 5,0222 zł
Kursy walut – piątek, 31 lipca
- dolar – 3,7425 zł
- euro – 4,3128 zł
- frank szwajcarski – 4,6429 zł
- funt szterling – 5,0380 zł
Kursy walut – czwartek, 30 lipca
- dolar – 3,7644 zł
- euro – 4,3097 zł
- frank szwajcarski – 4,6120 zł
- funt szterling – 5,0268 zł
Kursy walut – środa, 29 lipca
- dolar – 3,7962 zł
- euro – 4,3263 zł
- frank szwajcarski – 4,6347 zł
- funt szterling – 5,0511 zł
Kursy walut – wtorek, 28 lipca
- dolar – 3,8023 zł
- euro – 4,3242 zł
- frank szwajcarski – 4,6409 zł
- funt szterling – 5,0581 zł
Dlaczego kursy walut codziennie się zmieniają?
Kursy walut zmieniają się codziennie z powodu dynamicznych procesów zachodzących na rynku finansowym. Najważniejsze czynniki wpływające na ich wahania to: podaż i popyt na daną walutę, decyzje banków centralnych dotyczące stóp procentowych, dane makroekonomiczne, takie jak inflacja czy PKB, oraz wydarzenia geopolityczne i globalne kryzysy.
Również spekulacje inwestorów na rynku Forex mogą prowadzić do gwałtownych zmian kursów. Przykładowo, wzrost popytu na dolara amerykańskiego może podnieść jego wartość względem innych walut. Czynniki sezonowe, takie jak wakacje czy koniec roku, również mogą mieć wpływ na wahania kursowe.
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