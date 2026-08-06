Dobra passa złotego trwa. Kursy walut 6 sierpnia 2026 r.

Z danych przekazanych w czwartek przed południem przez Narodowy Bank Polski (NBP) wynika, że w dniu 6 sierpnia za 1 dolara amerykańskiego trzeba było zapłacić 3,7236 zł. Za najpopularniejszą europejską walutę, czyli euro 4,2982 zł. Za 1 franka szwajcarskiego należało zapłacić 4,6049 zł, a za 1 brytyjskiego funta 5,0134 zł.

Jakie są dziś kursy walut? Koniec dobrej passy złotego

Kursy walut – czwartek, 6 sierpnia

dolar –3,7236 zł

euro –4,2982 zł

frank szwajcarski – 4,6049 zł

funt szterling – 5,0134 zł

Kursy walut – ostatnie 7 dni

Kursy walut – środa, 5 sierpnia

dolar –3,7320 zł

euro –4,3050 zł

frank szwajcarski – 4,6080 zł

funt szterling – 5,0219 zł

Kursy walut – wtorek, 4 sierpnia

dolar –3,7468 zł

euro –4,3118 zł

frank szwajcarski – 4,6244 zł

funt szterling – 5,0363 zł

Kursy walut – poniedziałek, 3 sierpnia

dolar –3,7330 zł

euro –4,3013 zł

frank szwajcarski – 4,6141 zł

funt szterling – 5,0222 zł

Kursy walut – piątek, 31 lipca

dolar – 3,7425 zł

euro – 4,3128 zł

frank szwajcarski – 4,6429 zł

funt szterling – 5,0380 zł

Kursy walut – czwartek, 30 lipca

dolar – 3,7644 zł

euro – 4,3097 zł

frank szwajcarski – 4,6120 zł

funt szterling – 5,0268 zł

Dlaczego kursy walut codziennie się zmieniają?

Kursy walut zmieniają się codziennie z powodu dynamicznych procesów zachodzących na rynku finansowym. Najważniejsze czynniki wpływające na ich wahania to: podaż i popyt na daną walutę, decyzje banków centralnych dotyczące stóp procentowych, dane makroekonomiczne, takie jak inflacja czy PKB, oraz wydarzenia geopolityczne i globalne kryzysy.

Również spekulacje inwestorów na rynku Forex mogą prowadzić do gwałtownych zmian kursów. Przykładowo, wzrost popytu na dolara amerykańskiego może podnieść jego wartość względem innych walut. Czynniki sezonowe, takie jak wakacje czy koniec roku, również mogą mieć wpływ na wahania kursowe.

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