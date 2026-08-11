Ten podatkowy absurd trwa 20 lat. Płacą zwykli Polacy

Od 20 lat dziesiątki tysięcy obywateli zmuszanych jest przez fiskusa do zapłaty podatku od zwolnionych z podatku darowizn pieniężnych otrzymanych od najbliższej rodziny, jeśli nie są one przekazywane z rachunku bankowego darczyńcy na rachunek bankowy obdarowanego. To dowód, że to nie obywatele unikają płacenia podatków, ale państwo nagminnie łamie prawa obywateli. Najpierw uchwala złej jakości przepisy, których przez lata i to po rozpoznaniu tysięcy skarg, sądy administracyjne nie potrafią jednoznacznie zinterpretować. Kilka dni temu NSA wydał kolejny wyrok – III FSK 617/25. To dobra okazja do dokonania szerszej oceny.

Inicjatywa Lecha Kaczyńskiego