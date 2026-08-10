Euro i frank w górę, dolar w dół. Kursy walut 8 sierpnia 2026 r.

Z danych przekazanych w poniedziałek przed południem przez Narodowy Bank Polski (NBP) wynika, że w dniu 10 sierpnia za 1 dolara amerykańskiego trzeba było zapłacić 3,7226 zł. Za najpopularniejszą europejską walutę, czyli euro 4,3037 zł. Za 1 franka szwajcarskiego należało zapłacić 4,6063 zł, a za 1 brytyjskiego funta 5,0268 zł.
Jakie są dziś kursy walut? Euro i frank w górę, dolar w dół
Kursy walut – poniedziałek, 10 sierpnia
- dolar –3,7226 zł
- euro –4,3037 zł
- frank szwajcarski – 4,6063 zł
- funt szterling – 5,0268 zł
Kursy walut w zeszłym tygodniu
Kursy walut – piątek, 7 sierpnia
- dolar –3,7324 zł
- euro –4,3010 zł
- frank szwajcarski – 4,6005 zł
- funt szterling – 5,0172 zł
Kursy walut – czwartek, 6 sierpnia
- dolar –3,7236 zł
- euro –4,2982 zł
- frank szwajcarski – 4,6049 zł
- funt szterling – 5,0134 zł
Kursy walut – środa, 5 sierpnia
- dolar –3,7320 zł
- euro –4,3050 zł
- frank szwajcarski – 4,6080 zł
- funt szterling – 5,0219 zł
Kursy walut – wtorek, 4 sierpnia
- dolar –3,7468 zł
- euro –4,3118 zł
- frank szwajcarski – 4,6244 zł
- funt szterling – 5,0363 zł
Kursy walut – poniedziałek, 3 sierpnia
- dolar –3,7330 zł
- euro –4,3013 zł
- frank szwajcarski – 4,6141 zł
- funt szterling – 5,0222 zł
Dlaczego kursy walut codziennie się zmieniają?
Kursy walut zmieniają się codziennie z powodu dynamicznych procesów zachodzących na rynku finansowym. Najważniejsze czynniki wpływające na ich wahania to: podaż i popyt na daną walutę, decyzje banków centralnych dotyczące stóp procentowych, dane makroekonomiczne, takie jak inflacja czy PKB, oraz wydarzenia geopolityczne i globalne kryzysy.
Również spekulacje inwestorów na rynku Forex mogą prowadzić do gwałtownych zmian kursów. Przykładowo, wzrost popytu na dolara amerykańskiego może podnieść jego wartość względem innych walut. Czynniki sezonowe, takie jak wakacje czy koniec roku, również mogą mieć wpływ na wahania kursowe.
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