Tyle zarabiali Polacy przed wakacjami. Są najnowsze dane

Główny Urząd Statystyczny (GUS) poinformował w poniedziałek, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej wyniosło w drugim kwartale tego roku 9233,13 zł. To o 5,5 proc. więcej niż w okresie kwiecień-czerwiec 2025 roku.

Wynagrodzenia w Polsce. Spadek w ujęciu kwartalnym

Spadek nastąpił natomiast względem pierwszego kwartału. W okresie styczeń-marzec br. średnie miesięczne wynagrodzenie wyniosło 9562,88 zł brutto, czyli o 3,45 proc. więcej niż w drugim kwartale.

Dane o przeciętnym wynagrodzeniu w gospodarce narodowej dotyczą blisko 10 mln pracowników i pochodzą nie tylko z sektora przedsiębiorstw (firm zatrudniających minimum 10 pracowników), ale też mniejszych firm oraz z sektora publicznego. Obejmują wyłącznie pracowników z umowami o pracę (oraz pracodawców), nie dotyczą zaś m.in. osób z umowami zlecenia, o dzieło czy na kontraktach.

Przypomnijmy, że w ubiegłym tygodniu GUS poinformował, że mediana wynagrodzeń miesięcznych brutto w gospodarce narodowej wyniosła w lutym br. 7690,82 zł brutto i była niższa o 22,8 proc. od przeciętnego wynagrodzenia brutto.

Mediana wynagrodzeń na poziomie na poziomie 7690,82 zł brutto oznacza, że w drugim miesiącu 2026 roku połowie zatrudnionych zostało wypłacone wynagrodzenie nie wyższe niż ta kwota, a druga połowa otrzymała wynagrodzenie nie niższe. W styczniu mediana wynagrodzeń wyniosła 7447,16 zł brutto, czyli o ponad 243 zł mniej. Kwota ta była wówczas o 20,4 proc. niższa od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

– W lutym 2026 r. mediana wynagrodzeń miesięcznych brutto wzrosła nominalnie o 3,3% w stosunku do stycznia 2026 r. oraz o 7,3% w porównaniu do lutego 2025 r. W tym samym okresie przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wzrosło nominalnie o 6,6% w stosunku do stycznia 2026 r., natomiast w porównaniu do lutego 2025 r. o 6,4% – podał GUS.

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