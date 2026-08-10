Polacy coraz częściej oszczędzają w ten sposób. Rekordowy wynik

Ministerstwo Finansów przedstawiło wyniki sprzedaży obligacji oszczędnościowych w lipcu. W poprzednim miesiącu sprzedano obligacje o łącznej wartości 9,8 mld zł. Tym samym udało się pobić rekord sprzed miesiąca, kiedy to odnotowano 8,6 mld zł.

Wyniki sprzedaży obligacji oszczędnościowych w lipcu

Przedstawione przez Ministerstwo Finansów dane za lipiec wyglądają następująco:

3-miesięczne (OTS1026) – 225 mln zł,

1-roczne (ROR0727) – 3 962 mln zł,

2-letnie (DOR0728) – 788 mln zł,

3-letnie (TOS0729) – 2 044 mln zł,

4-letnie (COI0730) – 1 718 mln zł,

10-letnie (EDO0736) – 927 mln zł,

6-letnie rodzinne (ROS0732) – 35 mln zł,

12-letnie rodzinne (ROD0738) – 90 mln zł.

– Najchętniej kupowanymi instrumentami były obligacje 1-roczne – ROR (40% udział w strukturze sprzedaży), nabywcy indywidualni przeznaczyli na ich zakup kwotę 3 962 mln zł i 3-letnie – TOS (21%) ze sprzedażą na poziomie 2 044 mln zł oraz COI (18%) ze sprzedażą 1 718 mln zł. Mniejszym zainteresowaniem cieszyły obligacje 10-letnie – EDO (9%) i 2-letnie – DOR (8%) oraz 3-miesięczne – OTS (2%) – wylicza Ministerstwo Finansów.

Obligacje rodzinne też w górę

Resort finansów informuje również, że na zakup obligacji rodzinnych dedykowanych beneficjentom programu „Rodzina 800 plus" klienci przeznaczyli w lipcu kwotę 125 mln zł, wobec 120 mln zł miesiąc wcześniej. Ministerstwo przypomina, że obligacje rodzinne kierowane są wyłącznie do osób otrzymujących świadczenie 800 plus, które chcą oszczędzać na przyszłe potrzeby swoich dzieci. Beneficjenci programu mogą nabywać ten rodzaj obligacji do wysokości kwoty przyznanego świadczenia wychowawczego. Obligacje rodzinne są dostępne w ciągłej sprzedaży, zatem ich zakupu można dokonać w dowolnym momencie.

– Cieszy nas wysokie zainteresowanie obligacjami detalicznymi, a trend odzwierciedlają lipcowe wyniki sprzedaży. Okres wakacyjny to dobry czas by wygodnie i bezpiecznie ulokować swoje oszczędności w instrumentach skarbowych nawet z wakacyjnego wyjazdu. Oprócz atrakcyjności samej oferty skarbowych obligacji detalicznych, dodatkowym bonusem przy przedłużeniu okresu oszczędzania jest swoista premia za lojalność. Nasi klienci mogą przedłużyć okres oszczędzania w zapadających im instrumentach i prosto nabyć kolejne nowe obligacje w drodze zamiany, po niższej cenie (za wyjątkiem obligacji 3-miesięcznych OTS), co będzie ich dodatkowym zyskiem – podkreśla Jurand Drop, wiceminister finansów.

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