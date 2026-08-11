Rząd przywróci w tym tygodniu CPN? Minister się wygadał

Większość Polaków negatywnie ocenia działania rządu podejmowane w związku ze wzrostem cen paliw. Potwierdza to sondaż Opinia24 przeprowadzonego na zlecenie RMF FM. Wynika z niego, że niemal 60 proc. ankietowanych uważa je za nieskuteczne, zaledwie 23 proc. jest przeciwnego zdania. Jednoznacznej opinii w tej kwestii nie ma 18 proc. respondentów.

Wyniki sondażu skomentował w RMF FM minister aktywów państwowych Wojciech Balczun. – Myślę, że to jest naturalna reakcja społeczna, które zawsze oczekuje większych działań, natomiast zwracam uwagę na to, że my wprowadziliśmy program CPN (Ceny Paliwa Niżej – red.), który był najbardziej efektywny i skuteczny w całej Europie – powiedział w audycji „Poranna Rozmowa RMF FM” szef resortu aktywów państwowych.

Balczun o przywróceniu CPN

Pytany o możliwość reaktywacji pakietu CPN na dwa ostatnie tygodnie wakacji, Balczun zwrócił uwagę, że minister finansów „ma w swojej gestii możliwość obniżenia VAT-u”, co może zrobić bez ustawy. – Ostatnie dwa tygodnie będziemy bardzo pilnowali tego, co się będzie działo na rynkach – zapowiedział gość RMF FM, dodając, że z jego analiz wynika, że ceny paliw na stacjach się stabilizują.

Dopytywany czy rząd może ogłosić przywrócenie pakietu w tym tygodniu, Balczun przyznał, że nie jest w stanie jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. – Nie jestem w stanie tego jednoznacznie powiedzieć, bo to jest bardzo poważna decyzja o dużych skutkach dla budżetu państwa. Działamy w interesie społeczeństwa bezwzględnie. Udowodniliśmy to, wprowadzając program CPN i jeżeli uznamy, że taka konieczność jest, bo nie ma perspektywy na obniżenie cen w wyniku uspokojenia się sytuacji na rynkach światowych, to na pewno ten scenariusz będzie wprowadzony – powiedział minister aktywów państwowych.

Z najnowszego sondażu pracowni SW Research dla „Wprost” wynika, że niemal dwie trzecie Polaków (66,2 proc.) chce reaktywacji CPN na dwa ostatnie tygodnie wakacji. Niespełna 14 proc. ankietowanych nie chce przywrócenia pakietu, a blisko 20 proc. nie ma zdania w tej sprawie.

Czytaj też:

Wpadło tysiące kierowców, sypią się mandaty Czytaj też:

Złe wieści dla kierowców. Rusza remont popularnej trasy