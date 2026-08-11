Od 1 września ważna zmiana dla emerytów. Wpływy mogą się zmniejszyć

W poniedziałek Główny Urząd Statystyczny (GUS) przedstawił dane dotyczące przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w drugim kwartale tego roku. To ważna informacja dla tzw. wcześniejszych emerytów, którzy dorabiają do świadczenia. Dzięki wczorajszym danym można wyliczyć, jakie tę grupę będą obowiązywały od września limity dorabiania. Przekroczenie ich może skutkować zmniejszeniem, a nawet zawieszeniem wypłaty emerytury.

Zmniejszenie świadczenia następuje, jeśli wynagrodzenie przekroczy 70 proc. kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Zawieszenie świadczenie nastąpi natomiast, gdy pensja przekroczy 130 proc. kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Z pierwszym przypadkiem mamy obecnie do czynienia gdy zarobki będą wyższe niż 6 694,10 zł brutto miesięcznie. Zawieszenie wypłat emerytur następuje po przekroczeniu kwoty 12 431,80 zł brutto miesięcznie. Limity te obowiązują do 31 sierpnia br.

Od 1 września nowe limity dorabiania

Jak sytuacja będzie wyglądać od września? W związku z tym, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wyniosło w drugim kwartale tego roku 9233,13 zł (o blisko 330 zł mniej niż w pierwszym kwartale br.), z żadnymi konsekwencjami nie muszą liczyć się zarabiający do 6463,20 zł brutto, a zatem o 250 zł mniej niż dotychczas. Przychód od 6463,20 do 12 003,10 zł brutto spowoduje zmniejszenie wypłaty świadczenia, a przekraczając drugą z kwot trzeba liczyć się z zawieszeniem wypłaty emerytury. W tym wypadku jest to o ponad 400 zł mniej niż obecnie. Zmniejszenie limitów nie jest korzystne dla wcześniejszych emerytów, gdyż łatwiej będzie je przekroczyć.

Jak zauważa serwis Business Insider Polska, zazwyczaj ZUS obniża świadczenie o kwotę przekroczenia. Przykładowo, jeśli wcześniejszy emeryt dorobi 7 tys. zł brutto, to emerytura zostanie pomniejszona o 536,80 zł, czyli o kwotę ponad limit 70 proc. Gdyby jednak przekroczenie było większe i taki emeryt dorobiłby np. 9 tys. zł, to ZUS nie zabierze ponad 2,5 tys. zł, tylko tzw. kwotę maksymalnego zmniejszenia. Wynosi ona:

989,41 zł — dla emerytur oraz rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,

742,10 zł — dla rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy,

841,05 zł — dla rent rodzinnych, do których uprawniona jest jedna osoba.

Warto przypomnieć, że bez ograniczeń dorabiać mogą emeryci, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny (65 lat w przypadku mężczyzn i 60 lat w przypadku kobiet). Ograniczenia nie obowiązują również rencistów pobierających renty dla inwalidów wojennych oraz inwalidów wojskowych, których niezdolność do pracy związana jest ze służbą wojskową, a także osób otrzymujących renty rodzinne po uprawnionych do tych świadczeń. Bez limitów mogą także dorabiać osoby pobierające rentę rodzinną, jeśli jej wysokość jest korzystniejsza od ustalonej emerytury z tytułu ukończenia powszechnego wieku emerytalnego.

Czytaj też:

Emeryci mogą płacić mniej. Wystarczy okazać ten dokument Czytaj też:

ZUS daruje dług tym osobom. Kwota zaległości sięga 315 mln zł