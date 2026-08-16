Pilny komunikat ZUS ws. renty wdowiej. Świadczenie wzrośnie?

Renta wdowia to połączenie dwóch świadczeń: własnego (np. emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy) oraz renty rodzinnej po zmarłym małżonku. Mowa tu o tzw. zbiegu świadczeń.

Od kiedy renta wdowia wzrośnie?

Osoby, które straciły swojego małżonka mogą pobierać jedno świadczenie w całości, a drugie w wysokości 15 proc. Wkrótce jednak nastąpi pod tym względem korzystna dla wdów i wdowców zmiana. – Od 1 stycznia 2027 r. udział drugiego świadczenia wzrośnie z 15 do 25%. W praktyce oznacza to jeszcze większe wsparcie finansowe dla wdów i wdowców – informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS.).

Z danych przedstawionych przez organ wynika, że obecnie świadczenia pobiera 993,4 tys. seniorów, a tylko w pierwszej połowie tego roku łączna kwota świadczeń wypłaconych w ramach renty wdowiej wyniosła ponad 22,8 mld zł. Z tego 1,93 mld zł stanowiły dodatkowe kwoty wynikające z wypłaty 15 proc. drugiego świadczenia.

Przeciętna wypłata świadczenia w ramach renty wdowiej wyniosła w czerwcu 3949,43 zł. Średnia kwota wynikająca z doliczenia 15 proc. drugiego świadczenia to 379,10 zł.

Komu przysługuje świadczenie?

Prawo do renty wdowiej przysługuje wdowie lub wdowcowi, którzy:

osiągnęli wiek emerytalny – 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn,

pozostawali we wspólności małżeńskiej do dnia śmierci współmałżonka,

nabyli prawo do renty rodzinnej po zmarłym małżonku nie wcześniej niż po ukończeniu 55 lat przez kobietę lub 60 lat przez mężczyznę,

nie pozostają obecnie w związku małżeńskim.

ZUS przypomina, że prawo do renty wdowiej przysługuje po ostatnim zmarłym małżonku. Jeśli osoba uprawniona zawrze nowy związek małżeński, straci prawo do pobierania świadczeń w zbiegu.

Dodatkowy warunek uprawniający do otrzymania renty wdowiej wiąże się z faktem, że suma obu świadczeń nie może przekroczyć trzykrotności najniższej emerytury. Obecnie jest to 5 935,48 zł brutto. Jeżeli łączna kwota świadczeń przekroczy ten limit, ZUS pomniejszy wypłatę o kwotę przekroczenia.

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