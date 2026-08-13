Banki również mają długi weekend. Po tej godzinie przelew nie dojdzie

Nadchodzący sierpniowy weekend to czas odpoczynku również dla banków. W tym roku 15 sierpnia przypada w sobotę, wskutek czego przelewy zlecone w piątek po południu zostaną zaksięgowane dopiero w poniedziałek.

Jak przypomina “Super Express”, w Polsce za rozliczanie standardowych transakcji międzybankowych odpowiada system Elixir. Funkcjonuje on wyłącznie w dni robocze. W praktyce oznacza to, że w weekendy oraz dni ustawowo wolne od pracy sesje rozliczeniowe w ogóle się nie odbywają.

Długi weekend w bankach. Po tej godzinie przelew nie dojdzie

Jeśli ktoś prześle środki na konto w innym banku np. w piątek 14 sierpnia po godzinie 15.00 lub 16:00 (zależnie od regulaminu danego banku), pieniądze trafią do tzw. bankowej poczekalni. Odbiorca zobaczy je na swoim rachunku najwcześniej w poniedziałek, 17 sierpnia w godzinach porannych.

Aby mieć pełną gwarancję, że pieniądze dotrą do adresata jeszcze przed weekendem, najlepiej zdążyć przed drugą, a ostatecznie przed trzecią piątkową sesją wychodzącą w banku. Harmonogram standardowych rozliczeń wygląda następująco:

sesja poranna – zlecenia wysłane w czwartek wieczorem lub w piątek rano (najczęściej do godziny 8:00-9:00) dotrą do odbiorcy w piątek przed południem,

sesja popołudniowa – przelewy zrobione do godziny 12:00-13:00 lądują na koncie docelowym zazwyczaj w okolicach godziny 15:00,

sesja wieczorna – pieniądze wysłane do około 14:30 (dokładna godzina zależy od konkretnej placówki) powinny zostać zaksięgowane w piątek tuż pod koniec dnia roboczego.

W nagłych przypadkach klienci mają do dyspozycji systemy działające w trybie ciągłym (24/7/365). Skorzystać można z takich opcji jak:

Przelew na telefon BLIK – środki docierają z konta na konto w kilkanaście sekund. Jedynym wymogiem jest to, by obie strony miały aktywną tę usługę w swojej aplikacji mobilnej.

Przelew natychmiastowy (Express Elixir) – system ten funkcjonuje nieprzerwanie przez cały rok. Należy jednak pamiętać, że w większości banków skorzystanie z tej błyskawicznej usługi wiąże się z jednorazową prowizją, wynoszącą najczęściej od 5 do 10 zł.

Przelew wewnętrzny – w sytuacji, gdy klient i odbiorca przelewu mają rachunki prowadzone przez tę samą instytucję, bank zaksięguje transakcję od razu, omijając system międzybankowy. W takim układzie weekendy i święta nie mają znaczenia.

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