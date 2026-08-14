Tyle rodzice wydadzą na przygotowanie szkolnej wyprawki. 300 plus nie wystarczy?

Do rozpoczęcia roku szkolnego pozostało już tylko dwa tygodnie. Nic więc dziwnego, że wielu rodziców przystępuje do kompletowania wyprawki. Jak pokazuje badanie Barometr Providenta, średni koszt wyprawki szkolnej wyniesie w tym roku 617,40 zł na jedno dziecko.

Ponad połowa rodziców (56 proc.) szacuje, że na przygotowanie szkolnej wyprawki przeznaczy ponad 500 zł. Łączne wydatki w 2026 roku szacowane są na 5-6 mld zł.

Co drugi rodzic (51 proc.) kompletuje wyprawkę w sierpniu. 17 proc. przyznaje, że czeka do ostatniego tygodnia przed rozpoczęciem roku szkolnego.

Najważniejszym kryterium przy wyborze artykułów szkolnych jest cena, obok jakości i funkcjonalności. – Zakupy związane z rozpoczęciem roku szkolnego to okres, w którym w bardzo krótkim czasie kumuluje się wiele różnych wydatków – od artykułów szkolnych i odzieży po elektronikę i sprzęt sportowy. Dla rodzin oznacza to, że nawet stosunkowo niewielkie dodatkowe koszty stają się zauważalne, gdy pojawiają się przy kilku kolejnych zakupach. Coraz większe znaczenie ma więc nie tylko znalezienie atrakcyjnej ceny pojedynczego produktu, ale również możliwość bardziej przewidywalnego zaplanowania całkowitego kosztu zakupów. W tym roku koncentrujemy się na tym, aby końcowa wartość koszyka była bardziej przewidywalna i aby dodatkowe koszty nie wywierały kolejnej presji na i tak już mocno obciążone sierpniowe budżety rodzin – komentuje Radosław Kaczmarek, Business Development Team Manager w AliExpress Polska.

300 plus to za mało

Od 2018 roku wsparciem dla rodziców kompletujących szkolną wyprawkę jest program „Dobry Start”, znany również pod nazwą 300 plus. Od lipca rodzice mogą składać wnioski w ramach nowej edycji programu. Z ostatnich danych przekazanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) wynika, że do tej pory wpłynęło niemal 2 mln wniosków na prawie 3 mln dzieci. Na konta rodziców przekazano w sumie ponad 500 mln zł.

Powyższe dane wskazują, że na przygotowanie szkolnej wyprawki rodzice potrzebują obecnie ponad dwa razy więcej niż wynosi świadczenie. O waloryzacji 300 plus na razie jednak nic nie wiadomo.

Wnioski o 300 plus można składać do końca listopada. Osoby, które złożą dokumenty do końca sierpnia, otrzymają świadczenie do 30 września.

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