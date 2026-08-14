Powrót CPN. Minister zdradził, ile zapłacimy za paliwo po weekendzie

W czwartek premier Donald Tusk ogłosił częściowe przywrócenie pakietu Ceny Paliwa Niżej (CPN). Tego samego dnia weszła w życie nowelizacja rozporządzenia Ministra Finansów i Gospodarki w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług, która przewiduje obniżkę z 23 proc. do 8 proc. stawki VAT na benzyny i olej napędowy. Niższy VAT będzie obowiązywać od 17 sierpnia do 31 sierpnia, czyli do końca wakacji.

Minister energii Miłosz Motyka ogłosił dziś, ile kierowcy zapłacą za paliwo 17 sierpnia, czyli w najbliższy poniedziałek.

Ceny paliw w poniedziałek 17 sierpnia

W dniu 17 sierpnia maksymalne stawki na stacjach dla poszczególnych paliw wyniosą:

benzyna bezołowiowa Pb95: 6,41 zł za litr,

benzyna bezołowiowa Pb98: 7,20 zł za litr,

olej napędowy: 7,37 zł za litr.

Przypomnijmy, że pakiet CPN funkcjonował od końca marca do końca czerwca br. W ramach pakietu stawka VAT na paliwo spadła z 23 do 8 proc., a akcyzy została zmniejszona o 29 gr w przypadku litra benzyny i o 28 gr w przypadku oleju napędowego, czyli do najniższego poziomu dopuszczonego przez Unię Europejską (obniżka akcyzy obowiązywała do połowy czerwca). Ważnym elementem CPN było również wprowadzenie limitu cen na stacjach paliw.

Po wygaszeniu pakietu na początku lipca ceny paliw na stacjach wyraźnie wzrosły. Nic więc dziwnego, że większość kierowców chciało przywrócenia pakietu chociaż na ostatnie dwa tygodnie wakacji. Dowodzi tego przeprowadzony przed tygodniem sondaż pracowni SW Research dla „Wprost”. Aż dwie trzecie ankietowanych (66,2 proc.) opowiedziało się za reaktywacją pakietu na finał wakacji. Przeciwnego zdania było niespełna 14 proc. respondentów, a co piąty (19,9 proc.) nie ma zdania w tej sprawie.

Z szacunków Ministerstwa Finansów wynika, że dotychczasowy koszt programu CPN wyniósł ok. 4,7 mld zł. Wznowienie na ostatnie dwa tygodnie sierpnia obniżki VAT na paliwa kosztować będzie ok. 495 mln zł.

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