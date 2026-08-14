Euro w górę, dolar i frank w dół. Kursy walut 14 sierpnia 2026 r.

Z danych przekazanych w piątek przed południem przez Narodowy Bank Polski (NBP) wynika, że w dniu 14 sierpnia za 1 dolara amerykańskiego trzeba było zapłacić 3,7300 zł. Za najpopularniejszą europejską walutę, czyli euro 4,3100 zł. Za 1 franka szwajcarskiego należało zapłacić 4,5849 zł, a za 1 brytyjskiego funta 5,0436 zł.

Jakie są dziś kursy walut? Złoty zyskuje przed weekendem

Kursy walut – piątek, 14 sierpnia

dolar –3,7300 zł

euro –4,3100 zł

frank szwajcarski – 4,5849 zł

funt szterling – 5,0436 zł

Kursy walut w tym tygodniu

Kursy walut – czwartek, 13 sierpnia

dolar – 3,7362 zł

euro – 4,3058 zł

frank szwajcarski – 4,5963 zł

funt szterling – 5,0363 zł

Kursy walut – środa, 12 sierpnia

dolar – 3,7300 zł

euro – 4,3033 zł

frank szwajcarski – 4,5892 zł

funt szterling – 5,0393 zł

Kursy walut – wtorek, 11 sierpnia

dolar – 3,7270 zł

euro – 4,2996 zł

frank szwajcarski – 4,5956 zł

funt szterling – 5,0332 zł

Kursy walut – poniedziałek, 10 sierpnia

dolar – 3,7226 zł

euro – 4,3037 zł

frank szwajcarski – 4,6063 zł

funt szterling – 5,0268 zł

Dlaczego kursy walut codziennie się zmieniają?

Kursy walut zmieniają się codziennie z powodu dynamicznych procesów zachodzących na rynku finansowym. Najważniejsze czynniki wpływające na ich wahania to: podaż i popyt na daną walutę, decyzje banków centralnych dotyczące stóp procentowych, dane makroekonomiczne, takie jak inflacja czy PKB, oraz wydarzenia geopolityczne i globalne kryzysy.

Również spekulacje inwestorów na rynku Forex mogą prowadzić do gwałtownych zmian kursów. Przykładowo, wzrost popytu na dolara amerykańskiego może podnieść jego wartość względem innych walut. Czynniki sezonowe, takie jak wakacje czy koniec roku, również mogą mieć wpływ na wahania kursowe.

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