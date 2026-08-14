Co czeka kierowców po powrocie CPN? Eksperci przedstawili prognozy

W czwartek premier Donald Tusk ogłosił częściowe przywrócenie pakietu Ceny Paliwa Niżej (CPN). Tego samego dnia weszła w życie nowelizacja rozporządzenia Ministra Finansów i Gospodarki w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług, która przewiduje obniżkę z 23 proc. do 8 proc. stawki VAT na benzyny i olej napędowy. Niższy VAT będzie obowiązywać od 17 sierpnia do 31 sierpnia, czyli do końca wakacji.

Kierowcy odczują obniżki już w poniedziałek. Minister energii ogłosił dziś, że 17 sierpnia maksymalne stawki na stacjach dla poszczególnych paliw wyniosą:

benzyna bezołowiowa Pb95: 6,41 zł za litr,

benzyna bezołowiowa Pb98: 7,20 zł za litr,

olej napędowy: 7,37 zł za litr.

Ceny paliw w przyszłym tygodniu

Co dalej? Swoimi przewidywaniami podzielili się eksperci e-petrol.pl. Z ich prognoz wynika, że w dalszych dniach przeciętne ceny wyniosą:

6,35-6,47 zł/l dla benzyny E10,

7,29-7,42 zł/l dla oleju napędowego,

2,88-2,96 zł/l dla autogazu.

W odróżnieniu od „pierwszego” CPN (obowiązywał od końca marca do końca czerwca br.), tym razem nie wprowadzono zmian w akcyzie, co – jak podkreślają analitycy – oznacza, że nie odczują go przedsiębiorcy. Ulga dla kierowców może być krótkotrwała, ponieważ na rynku naftowym nie widać końca problemów związanych z ograniczeniem dostaw z rejonu Zatoki Perskiej.

Eksperci wskazują, że jeszcze przed ogłoszeniem reaktywacji CPN na stacje paliw wróciły dawno niewidziane obniżki. Średnia ogólnopolska cena popularnej “95” po spadku o 26 groszy znalazła się na poziomie 7,29 zł/l. Nieco mniejsza obniżka dotyczy oleju napędowego. Diesel potaniał o 13 groszy i średnio płacimy za litr tego paliwa 8,09 zł/l. Z kolei na rynku autogazu (tego paliwa nie obejmuje pakiet) spadek cen obserwujemy już nieprzerwanie od 16 tygodni. Bieżąca obniżka wyniosła 2 grosze i średnio za litr LPG tankujący płacą 2,97 zł. Analitycy nie mają jednak wątpliwości, że z uwagi na zmiany na rynku hurtowym, przecena na stacjach miałaby krótkotrwały charakter, gdyby nie decyzja rządu ws. CPN.

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