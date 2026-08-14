Kolejne złe wieści ws. inflacji. Jest komunikat NBP

Narodowy Bank Polski (NBP) przedstawił w piątek dane dotyczące inflacji bazowej. To wskaźnik przedstawiający ceny po wyłączeniu cen energii i żywności.

Inflacja bazowa wyniosła w lipcu 3,1 proc. rok do roku, wobec 3 proc. miesiąc wcześniej. Tym samym wskaźnik wrócił do poziomu, jaki odnotowano w maju, wskazując wówczas, że to najwyższy wynik od października ubiegłego roku.

Inflacja bazowa również w górę

W relacji rok do roku inflacja:

po wyłączeniu cen administrowanych (podlegających kontroli państwa) wyniosła 2,8 proc., wobec 2,1 proc. miesiąc wcześniej;

po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych wyniosła 3,4 proc., wobec 2,8 proc. miesiąc wcześniej;

po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 3,1 proc., wobec 3,0 proc. miesiąc wcześniej;

tzw. 15-proc. średnia obcięta, która eliminuje wpływ 15 proc. koszyka cen o najmniejszej i największej dynamice, wyniosła tak jak miesiąc wcześniej 2,8 proc.

Przypomnijmy, że w czwartek Główny Urząd Statystyczny (GUS) poinformował, że inflacja konsumencka w lipcu wyniosła 3 proc. rok do roku, wobec 2,5 proc. miesiąc wcześniej. W ujęciu miesiąc do miesiąca nastąpił spadek o 0,8 proc. Potwierdziły się tym samym szacunkowe dane zaprezentowane przez GUS przed dwoma tygodniami.

Do wzrostu cen bez wątpienia przyczyniło się wygaszenie wraz z początkiem lipca obowiązującego od trzech miesięcy pakietu Ceny Paliwa Niżej (CPN). Po zniesieniu pakietu natychmiast nastąpiły podwyżki cen paliw na stacjach. Wzrost – względem czerwca – nastąpił również w kategoriach: rekreacja, sport oraz kultura. Z kolei spadek odnotowano m.in. w obszarze żywności i napoje bezalkoholowe.

– W lipcu br. w porównaniu z poprzednim miesiącem największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały wyższe ceny w zakresie: transportu (o 7,4%), rekreacji, sportu i kultury (o 3,6%) oraz informacji i komunikacji (o 1,6%), które podwyższyły wskaźnik odpowiednio o: 0,73 p. proc., 0,23 p. proc. i 0,08 p. proc. Niższe ceny w zakresie żywności i napojów bezalkoholowych (o 0,8%), odzieży i obuwia (o 4,1%) oraz higieny osobistej, ochrony socjalnej oraz pozostałych towarów i usług (o 0,4%) obniżyły ten wskaźnik odpowiednio o 0,20 p. proc., 0,15 p. proc. i 0,02 p. proc. – wylicza GUS.

Transport jest również liderem, jeśli chodzi o porównanie cen w relacji do lipca 2025 roku (wzrost o 7 proc.).

Czytaj też:

Powrót CPN obniży inflację? Winowajców jest więcej Czytaj też:

Ceny w sklepach znów w dół. Ten produkt królem obniżek