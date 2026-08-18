Koniec z podróbkami? Chiny zmieniają prawo

Pekin utrudni przedsiębiorstwom uzyskiwanie ochrony prawnej na rozwiązania skopiowane od konkurencji. Nowe przepisy dotyczą topografii układów scalonych, czyli rozmieszczenia elementów i połączeń na powierzchni chipu. Zmiany mają oddzielić firmy prowadzące własne badania od podmiotów próbujących rejestrować cudze projekty. Skupiają się na ochronie chińskiego IP, nie kończą korzystania z zagranicznych technologii.

Firma będzie musiała udowodnić oryginalność projektu

Od 15 października 2026 r. producent składający wniosek będzie musiał potwierdzić, że projekt powstał niezależnie. Konieczne stanie się oświadczenie o jego oryginalności oraz wskazanie elementów będących własnym wkładem twórczym firmy.

Urzędy zyskają większe możliwości odrzucania słabo udokumentowanych zgłoszeń i podważania praw przyznanych na podstawie nierzetelnych wniosków. To istotne zaostrzenie systemu obowiązującego od 2001 r., który przewidywał prostszą rejestrację.

Wyższe odszkodowania za kopiowanie chipów

Dotkliwsze konsekwencje czekają firmy naruszające prawa do projektu. Sąd będzie mógł obliczyć odszkodowanie na podstawie strat właściciela rozwiązania albo korzyści uzyskanych przez sprawcę. W poważniejszych przypadkach możliwe będzie również dodatkowe odszkodowanie o charakterze karnym.

Regulacje uporządkują zasady sprzedaży i licencjonowania praw do projektu oraz wykorzystywania ich jako zabezpieczenia finansowego. Pracownicy odpowiedzialni za chronione rozwiązanie mają otrzymywać wynagrodzenie lub nagrodę.

TSMC i Samsung nadal mogą produkować chińskie chipy

Przepisy nie zakazują zlecania produkcji chińskich układów fabrykom TSMC na Tajwanie ani Samsunga w Korei Południowej. Pekin rozważa osobne ograniczenia dotyczące przekazywania strategicznych technologii za granicę i korzystania z zagranicznych fabryk. Te propozycje pozostają jednak na etapie konsultacji. Zatwierdzone przepisy o ochronie topografii układów scalonych zaczną obowiązywać w Chinach od 15 października 2026 r.

Czytaj też:

Kamień milowy OZE. Chiny znowu wyprzedzają wszystkich Czytaj też:

Mocne wyzwanie dla chińskich SUV-ów. Test Nissana X-Trail e-POWER 213 KM 4WD