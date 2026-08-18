Ranking lokat na sześć miesięcy. Jeden z liderów podniósł stawkę

Serwis Bankier.pl przedstawił najnowszy ranking lokat bankowych na 6 miesięcy. Powstał on w oparciu o jeden parametr, jakim jest stawka procentowa – im wyższa, tym lepsza pozycja banku w zestawieniu. Dana marka bankowa może się w nim znaleźć tylko raz (z najlepszą propozycją na dany termin).

Na czele rankingu pozostaje lokata Nest Banku Nest Lokata Witaj z oprocentowaniem na poziomie 6,10 proc. w skali roku. Aby móc skorzystać z oferty trzeba być nowym klientem, założyć konto osobiste i spełnić następujące warunki (do wyboru):

zapewnienie wpływów w wysokości co najmniej 2000 zł na miesiąc, wykonanie z niego minimum 10 płatności kartą lub Blikiem (do spełnienia w dwóch okresach),

zapewnienie wpływu wynagrodzenia na kwotę minimum 2000 zł na miesiąc (do spełnienia w dwóch okresach).

Maksymalna kwota wpłaty to 25 000 zł.

Lokaty bankowe na sześć miesięcy. Jeden z liderów podniósł stawkę

Bez zmian również na drugiej pozycji zestawienia. Nadal zajmuje je VeloLokata dla Aktywnych od VeloBanku ze stawką 6 proc. rocznie. Propozycja ta przeznaczona jest dla nowych klientów, którzy otworzą konto osobiste, wyrażą zgody marketingowe oraz będą w każdym pełnym miesiącu kalendarzowym trwania lokaty zapewniać wpływ na konto osobiste w wysokości co najmniej 2000 zł. Górny limit wpłat to 50 000 zł.

Zmiany nastąpiły za to na najniższym stopniu podium. Plasuje się na nim Raiffeisen Digital Bank ze swoją Lokatą dla Ciebie w wariancie dla nowych klientów. Awans do pierwszej trójki rankingu to efekt podwyżki oprocentowania z 4,20 proc. do 4,70 proc. Z oferty mogą skorzystać klienci, którzy otworzą konto osobiste. Maksymalnie można wpłacać 100 000 zł. Środki wpłacone do Raiffeisen Digital Banku są chronione przez austriacki system gwarantowania depozytów.

Awans Lokaty dla Ciebie dla nowych klientów spowodował, że tym razem tuż za podium znalazła się Lokata na Start od Inbanku z oprocentowaniem na poziomie 4,50 proc. w skali roku. Piąte miejsce zajmuje natomiast Lokata Standard proponowana przez Toyota Bank ze stawką 4,30 proc. rocznie.

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