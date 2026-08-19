Młodzi Polacy coraz bardziej zadłużeni. Rekordzistka ma do oddania ponad pół miliona

Wchodzenie w dorosłość powinno kojarzyć się ze swobodą, niezależnością i realizacją pierwszych poważnych planów. Dla wielu młodych Polaków staje się niestety bolesnym zderzeniem z rzeczywistością. Doskonale obrazują to dane BIG InfoMonitor, opublikowane z okazji Międzynarodowego Dnia Młodzieży.

Młodzi zadłużeni na prawie 100 mln zł

Wynika z nich, że blisko 31,7 tys. osób w wieku 18-24 lata, pierwsze kroki w dorosłość zaprowadziły do rejestru dłużników. Łączna kwota ich nieopłaconych zobowiązań wynosi 97,2 mln zł. Zwraca uwagę fakt, że blisko połowa tej sumy (46 mln zł) to długi pozakredytowe, czyli np. mandaty za jazdę bez biletu, nieopłacone rachunki za telefon, internet, czynsze a nawet alimenty.

– Młodzi ludzie często postrzegają dorosłość jako nieograniczoną wolność, zapominając, że wiąże się ona z pełną odpowiedzialnością prawną i finansową. Z naszych danych wynika, że 88 proc. niesolidnych dłużników w tej grupie wiekowej ma zaległości do 5 tys. zł. Chociaż w świecie dorosłych finansów kwota ta może wydawać się niewielka, to dla osoby bez stałych dochodów, skupionej na studiach lub egzaminach wstępnych czy wyborze ścieżki zawodowej, jest to bariera niezwykle trudna do pokonania. To finansowy falstart, który rzuca cień na kolejne lata już dorosłego życia – komentuje dr hab. Waldemar Rogowski, główny analityk BIG InfoMonitor.

Rogowski wskazuje, że kluczowym problemem nie jest sama skala zaległego zadłużenia, lecz moment, w którym się pojawia i jego przyczyny.

– O ile starsze pokolenia wpadają w spiralę długów zazwyczaj po latach zaciągania kredytów, prowadzenia firmy czy w wyniku kłopotów zawodowych, o tyle u młodych zaległości powstają już przy pierwszych decyzjach finansowych. To pokazuje, że przeterminowane długi to nie tylko kwestia ekonomii, ale przede wszystkim wyraz kultury finansowej – sposobu myślenia o pieniądzach i odpowiedzialności za własne wybory – tłumaczy główny analityk BIG InfoMonitor.

W grupie niesolidnych dłużników do 24. roku życia przeważają mężczyźni (niemal 19 tys., wobec 12,8 tys. wśród pań). Dane sugerują, że młodzi panowie częściej ulegają impulsywnym decyzjom lub presji konsumpcyjnej, m.in. związanej z zakupem najnowszych gadżetów, na które ich budżet nie jest jeszcze przygotowany.

Z największymi zaległościami zmagają się młodzi dłużnicy ze Śląska, gdzie ich łączna kwota wynosi ponad 12 mln zł. Na kolejnych miejscach jest Mazowsze (11,2 mln zł) i Dolnośląskie (10,8 mln zł). Najmniejsze problemy z terminowym regulowaniem rachunków mają osoby z woj. świętokrzyskiego (1,3 mln zł).

Rekordzistka ma do oddania pół miliona

Rekordzistką jest 18-latka z woj. zachodniopomorskiego, która ma do oddania ponad pół miliona złotych, konkretnie 514,3 tys. zł. – Dla osiemnastolatki oznacza to praktycznie wykluczenie finansowe już na starcie dorosłego życia. Takie przypadki są dobitnym dowodem na to, że brak podstawowej edukacji ekonomicznej w szkole mści się natychmiast po uzyskaniu pełnoletniości – podsumowuje przedstawiciel BIG InfoMonitor.

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