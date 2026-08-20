Srebro kaprysi – traci i zyskuje na wartości. Duże ryzyko dla inwestorów

Jedna z niezmiennych zasad handlu brzmi: kupuj taniej – sprzedawaj drożej. Czasami jednak jest tak, że choć towar stracił już połowę wartości, to jego zakup jest nadal bardzo ryzykowny, bo nie wiadomo kiedy cena wzrośnie. Tak jest właśnie ze srebrem.

Pod koniec stycznia 2026 roku uncja srebra wspięła się na historyczne szczyty notowań – kosztowała 121 dolarów, ale w lipcu – zaldwie 54 dolary. Dziś po obu cenach zostało tylko wspomnienie. W sierpniu srebro kupuje się po około 62 – 65 dolarów.

Co mocno wpływa na cenę srebra? Pożądana bezpieczna sytuacja

Srebro, podobnie jak złoto, kupuje się za amerykańskie dolary. Gdy dolar drożeje, srebro staje się droższe dla kupujących z innych krajów, co obniża popyt i sprowadza cenę w dół. Ci, co inwestuja w metale szlachetne wiedzą, że wyższe stopy w USA wzmacniają dolara i obligacje, przez co srebro traci na wartości. Tylko niższe stopy procentowe pomagają wzrosnąć cenom metali szlachetnych.

Liczy się także polityka monetarna USA. Sygnały o recesji lub dodruku pieniądza od razu kierują inwestorów w stronę bezpiecznych aktywów, windując notowania kruszcu – zwykle złota, a przy okazji i srebra.

Jest jeszcze rynek. Srebro świetne przewodzi prąd, dlatego zakłady w Ameryce zużywają ogromne ilości tego metalu do produkcji elektroniki, paneli słonecznych oraz aut i ogólnie rzecz ujmując – do rozwoju sztucznej inteligencji. Dobra passa w USA oznacza wzrost produkcji przemysłowej, a gorsze dane zwiastują spadek zapotrzebowania na surowce, w tym na srebro.

Srebrne prognozy na 2027 rok. Dolicz w Polsce 23 proc. VAT

Z analiz Silver Institute wynika, że główną cechą rynku srebra w 2026 roku będzie jednak deficyt tego surowca – tak jak w poprzednich latach. Całkowita podaż ma wzrosnąć o 1,5 proc., do około 1,05 miliarda uncji, ale to nie wystarczy, by całkowicie zrównoważyć popyt.

W teorii deficyt srebra powinien podbijać jego cenę, ale w praktyce ta reguła działa z opóźnieniem. Prognoza na 2027 rok też nie napawa opymizmem. Według portalu j2t.com, ceny zmienia się nieznacznie, w przedziale: 48 – 78 dolarów.

Dodatkowo, na polskim rynku inwestowanie w srebro nie jest tak proste jak w złoto. Fizyczny zakup srebra w Polsce wiąże się z doliczeniem 23 proc. podatku VAT, co sprawia, że ostateczny koszt dla inwestora jest znacznie wyższy niż czysta cena giełdowa kruszcu.

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