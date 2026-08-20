Wypłaty renty wdowiej. W tym regionie seniorzy dostają najwięcej

Wprowadzona wraz z początkiem 2025 roku renta wdowia to połączenie dwóch świadczeń: własnego (np. emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy) oraz renty rodzinnej po zmarłym małżonku. Mowa tu o tzw. zbiegu świadczeń.
Osoby, które straciły swojego małżonka mogą pobierać jedno świadczenie w całości, a drugie w wysokości 15 proc. Od przyszłego roku nastąpi pod tym względem zmiana – udział drugiego świadczenia wzrośnie do 25 proc. W praktyce oznacza to większe wsparcie finansowe dla wdów i wdowców.
Wypłaty renty wdowiej. Najlepiej na Śląsku
Wypłaty renty wdowiej ruszyły w lipcu zeszłego roku. Z danych przedstawionych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) wynika, że świadczenie pobiera 993,4 tys. seniorów, a tylko w pierwszej połowie tego roku łączna kwota świadczeń wypłaconych w ramach renty wdowiej wyniosła ponad 22,8 mld zł (z czego 1,93 mld zł stanowiły dodatkowe kwoty wynikające z wypłaty 15 proc. drugiego świadczenia).
– 3949,43 zł – tyle w czerwcu wyniosła przeciętna wypłata renty wdowiej, czyli połączonych świadczeń – informuje ZUS.
Z danych zaprezentowanych przez ZUS wynika, że najwyższe kwoty wypłacono w czerwcu w województwie śląskim (4435,53 zł), a także na Dolnym Śląsku i Pomorzu (odpowiednio 4095,55 zł i 4063 zł). Po drugiej stronie jest województwo lubelskie, gdzie przeciętna wypłata w ramach renty wdowiej wyniosła 3548,86 zł.
Przypomnijmy, że prawo do renty wdowiej przysługuje wdowie lub wdowcowi, którzy:
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osiągnęli wiek emerytalny – 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn,
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pozostawali we wspólności małżeńskiej do dnia śmierci współmałżonka,
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nabyli prawo do renty rodzinnej po zmarłym małżonku nie wcześniej niż po ukończeniu 55 lat przez kobietę lub 60 lat przez mężczyznę,
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nie pozostają obecnie w związku małżeńskim.
Dodatkowy warunek uprawniający do otrzymania renty wdowiej wiąże się z faktem, że suma obu świadczeń nie może przekroczyć trzykrotności najniższej emerytury. Obecnie jest to 5 935,48 zł brutto. Jeżeli łączna kwota świadczeń przekroczy ten limit, ZUS pomniejszy wypłatę o kwotę przekroczenia.
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