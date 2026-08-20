Wypłaty renty wdowiej. W tym regionie seniorzy dostają najwięcej

Wprowadzona wraz z początkiem 2025 roku renta wdowia to połączenie dwóch świadczeń: własnego (np. emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy) oraz renty rodzinnej po zmarłym małżonku. Mowa tu o tzw. zbiegu świadczeń.

Osoby, które straciły swojego małżonka mogą pobierać jedno świadczenie w całości, a drugie w wysokości 15 proc. Od przyszłego roku nastąpi pod tym względem zmiana – udział drugiego świadczenia wzrośnie do 25 proc. W praktyce oznacza to większe wsparcie finansowe dla wdów i wdowców.

Wypłaty renty wdowiej. Najlepiej na Śląsku

Wypłaty renty wdowiej ruszyły w lipcu zeszłego roku. Z danych przedstawionych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) wynika, że świadczenie pobiera 993,4 tys. seniorów, a tylko w pierwszej połowie tego roku łączna kwota świadczeń wypłaconych w ramach renty wdowiej wyniosła ponad 22,8 mld zł (z czego 1,93 mld zł stanowiły dodatkowe kwoty wynikające z wypłaty 15 proc. drugiego świadczenia).

– 3949,43 zł – tyle w czerwcu wyniosła przeciętna wypłata renty wdowiej, czyli połączonych świadczeń – informuje ZUS.

Z danych zaprezentowanych przez ZUS wynika, że najwyższe kwoty wypłacono w czerwcu w województwie śląskim (4435,53 zł), a także na Dolnym Śląsku i Pomorzu (odpowiednio 4095,55 zł i 4063 zł). Po drugiej stronie jest województwo lubelskie, gdzie przeciętna wypłata w ramach renty wdowiej wyniosła 3548,86 zł.

Przypomnijmy, że prawo do renty wdowiej przysługuje wdowie lub wdowcowi, którzy:

osiągnęli wiek emerytalny – 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn,

pozostawali we wspólności małżeńskiej do dnia śmierci współmałżonka,

nabyli prawo do renty rodzinnej po zmarłym małżonku nie wcześniej niż po ukończeniu 55 lat przez kobietę lub 60 lat przez mężczyznę,

nie pozostają obecnie w związku małżeńskim.

Dodatkowy warunek uprawniający do otrzymania renty wdowiej wiąże się z faktem, że suma obu świadczeń nie może przekroczyć trzykrotności najniższej emerytury. Obecnie jest to 5 935,48 zł brutto. Jeżeli łączna kwota świadczeń przekroczy ten limit, ZUS pomniejszy wypłatę o kwotę przekroczenia.

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