Zarobki Polaków mocno w górę. Są najnowsze dane

Z danych przedstawionych w poniedziałek przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) wynika, że przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło w lipcu 9509,02 zł brutto. To o 6,8 proc. więcej w porównaniu z analogicznym okresem 2025 roku. – Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w lipcu 2026 r. było o 6,8% wyższe niż przed rokiem – podał GUS.

Wynagrodzenia w lipcu. Lepiej niż rok temu i w czerwcu

Urząd podał również, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw było wyższe w relacji do czerwca o 1,1 proc. To oznacza, że w poprzednim miesiącu Polacy zarabiali więcej niż w lipcu zeszłego roku, a także więcej niż miesiąc wcześniej.

– Wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w lipcu 2026 r. względem poprzedniego miesiąca wynikał z dodatkowych wypłat, m.in. nagród i premii – kwartalnych, rocznych i uznaniowych – a także nagród z okazji Dnia Leśnika, nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych (które obok wynagrodzeń zasadniczych również zaliczane są do składników wynagrodzeń) – wyjaśnia GUS.

Warto również zwrócić uwagę na fakt, że lipiec był kolejnym miesiącem, w którym podwyżki znacząco przewyższały tempo wzrostu cen. Przypomnijmy, że inflacja konsumencka w poprzednim miesiącu wyniosła 3 proc. rok do roku.

GUS poinformował również, że w lipcu przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 6378,9 tys. etatów, co oznacza spadek o 0,8 proc. w relacji do analogicznego okresu 2025 roku. W relacji do czerwca br. nastąpił pod tym względem wzrost o 0,1 proc.

Przedstawione przez GUS dane dotyczą podmiotów sektora przedsiębiorstw, który stanowi część gospodarki narodowej. Sektor ten obejmuje podmioty zatrudniające co najmniej dziesięciu pracowników.

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