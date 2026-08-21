Były minister gospodarki o fotowoltaice: Sąsiedzi by mnie wyklęli. To zawracanie głowy

Czy fotowoltaika w Polsce się opłaca? Analizując opłacalność domowych paneli, Piotr Woźniak, były minister gospodarki, studzi nastroje inwestorów i wyjaśnia, że motywacją Polaków do zakupu jest przede wszystkim rachunek ekonomiczny.

– Jeśli ktoś ma darmowy środek do napędzania produkcji prądu, to naturalnie z niego korzysta, zwłaszcza widząc galopujące ceny energii. Ale dorabianie do tego filozofii o „większym bezpieczeństwie”, rozproszeniu systemu czy ekologicznym stylu życia to zwykłe zawracanie głowy. Prosumenci nie zapewnią bezpieczeństwa energetycznego Polsce – tłumaczy.

Zapytany o to, czy sam zdecydowałby się na taką inwestycję na własnym dachu, odpowiedział z dystansem: – Mieszkam na Żoliborzu, więc sąsiedzi by mnie pewnie wyklęli i za taką instalację. A tak na serio, to nie jest kwestia lepszej ideologii, tylko prostej chciwości w tym przypadku – chęć zaoszczędzenia na rachunku za prąd. To bardzo naturalne – mówi w rozmowie z „Wprost”.

W opinii byłego ministra, kluczowym problemem dla rentowności takich przedsięwzięć w naszej części Europy pozostają jednak uwarunkowania klimatyczne, które stawiają Polskę w trudniejszym położeniu niż kraje z południa kontynentu.

– W Polsce przez 7 miesięcy w roku mamy zachmurzone niebo i permanentny brak słońca. Nie bez powodu najlepsze wyniki w fotowoltaice mają w Europie Hiszpania i Włosi. U nas jest to źródło skrajnie niestabilne – tłumaczy.