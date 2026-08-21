Udany koniec tygodnia dla złotego. Kursy walut 21 sierpnia 2026 r.

Z danych przekazanych w piątek przed południem przez Narodowy Bank Polski (NBP) wynika, że w dniu 21 sierpnia za 1 dolara amerykańskiego trzeba było zapłacić 3,6839 zł. Za najpopularniejszą europejską walutę, czyli euro 4,3122 zł. Za 1 franka szwajcarskiego należało zapłacić 4,6080 zł, a za 1 brytyjskiego funta 5,0338 zł.

Jakie kursy walut 21 sierpnia? Złoty zyskuje przed weekendem

Kursy walut – piątek, 21 sierpnia

dolar –3,6839 zł

euro –4,3122 zł

frank szwajcarski – 4,6080 zł

funt szterling – 5,0338 zł

Kursy walut w tym tygodniu

Kursy walut – czwartek, 20 sierpnia

dolar –3,6896 zł

euro –4,3165 zł

frank szwajcarski – 4,6250 zł

funt szterling – 5,0312 zł

Kursy walut – środa, 19 sierpnia

dolar –3,7306 zł

euro –4,3267 zł

frank szwajcarski – 4,6007 zł

funt szterling – 5,0560 zł

Kursy walut – wtorek, 18 sierpnia

dolar –3,7307 zł

euro –4,3189 zł

frank szwajcarski – 4,5973 zł

funt szterling – 5,0487 zł

Kursy walut – poniedziałek, 17 sierpnia

dolar –3,7137 zł

euro –4,3075 zł

frank szwajcarski – 4,5903 zł

funt szterling – 5,0336 zł

Dlaczego kursy walut codziennie się zmieniają?

Kursy walut zmieniają się codziennie z powodu dynamicznych procesów zachodzących na rynku finansowym. Najważniejsze czynniki wpływające na ich wahania to: podaż i popyt na daną walutę, decyzje banków centralnych dotyczące stóp procentowych, dane makroekonomiczne, takie jak inflacja czy PKB, oraz wydarzenia geopolityczne i globalne kryzysy.

Również spekulacje inwestorów na rynku Forex mogą prowadzić do gwałtownych zmian kursów. Przykładowo, wzrost popytu na dolara amerykańskiego może podnieść jego wartość względem innych walut. Czynniki sezonowe, takie jak wakacje czy koniec roku, również mogą mieć wpływ na wahania kursowe.

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