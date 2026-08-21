Udany koniec tygodnia dla złotego. Kursy walut 21 sierpnia 2026 r.

Z danych przekazanych w piątek przed południem przez Narodowy Bank Polski (NBP) wynika, że w dniu 21 sierpnia za 1 dolara amerykańskiego trzeba było zapłacić 3,6839 zł. Za najpopularniejszą europejską walutę, czyli euro 4,3122 zł. Za 1 franka szwajcarskiego należało zapłacić 4,6080 zł, a za 1 brytyjskiego funta 5,0338 zł.
Jakie kursy walut 21 sierpnia? Złoty zyskuje przed weekendem
Kursy walut – piątek, 21 sierpnia
- dolar –3,6839 zł
- euro –4,3122 zł
- frank szwajcarski – 4,6080 zł
- funt szterling – 5,0338 zł
Kursy walut w tym tygodniu
Kursy walut – czwartek, 20 sierpnia
- dolar –3,6896 zł
- euro –4,3165 zł
- frank szwajcarski – 4,6250 zł
- funt szterling – 5,0312 zł
Kursy walut – środa, 19 sierpnia
- dolar –3,7306 zł
- euro –4,3267 zł
- frank szwajcarski – 4,6007 zł
- funt szterling – 5,0560 zł
Kursy walut – wtorek, 18 sierpnia
- dolar –3,7307 zł
- euro –4,3189 zł
- frank szwajcarski – 4,5973 zł
- funt szterling – 5,0487 zł
Kursy walut – poniedziałek, 17 sierpnia
- dolar –3,7137 zł
- euro –4,3075 zł
- frank szwajcarski – 4,5903 zł
- funt szterling – 5,0336 zł
Dlaczego kursy walut codziennie się zmieniają?
Kursy walut zmieniają się codziennie z powodu dynamicznych procesów zachodzących na rynku finansowym. Najważniejsze czynniki wpływające na ich wahania to: podaż i popyt na daną walutę, decyzje banków centralnych dotyczące stóp procentowych, dane makroekonomiczne, takie jak inflacja czy PKB, oraz wydarzenia geopolityczne i globalne kryzysy.
Również spekulacje inwestorów na rynku Forex mogą prowadzić do gwałtownych zmian kursów. Przykładowo, wzrost popytu na dolara amerykańskiego może podnieść jego wartość względem innych walut. Czynniki sezonowe, takie jak wakacje czy koniec roku, również mogą mieć wpływ na wahania kursowe.
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