Ranking lokat bankowych na rok. Jest podwyżka w czołówce

Serwis Bankier.pl przedstawił nowy ranking lokat bankowych na rok. Przygotowane przez portal zestawienie powstało na podstawie obowiązującej stawki procentowej – im wyższa, tym wyższa pozycja w rankingu.

Na czele rankingu nadal jest Lokata standardowa od Inbanku ze stawką na poziomie 4,15 proc. w skali roku (przed miesiącem bank zdecydował się ją podnieść z 4,10 proc.). Warto podkreślić, że aby skorzystać z tej oferty nie trzeba spełniać żadnych warunków dodatkowych. Maksymalnie można wpłacać 50 000 zł. Środki wpłacone na lokatę są chronione przez estoński system gwarantowania depozytów.

Wiceliderem rankingu pozostaje Lokata Dynamiczny Zysk od BNP Paribas Banku Polska. Jest to lokata progresywna z rosnącym z miesiąca na miesiąc oprocentowaniem. Średnia stawka obowiązująca dla całego okresu deponowania to 4,03 proc. w skali roku. Depozyt można zerwać wcześniej, jednak wówczas należy liczyć się z niższym oprocentowaniem. Oferta skierowana jest do nowych klientów, którzy otworzą konto osobiste. Maksymalna kwota wpłaty to 40 000 zł.

Lokaty bankowe na rok. Podwyżka w pierwszej trójce

Na trzecim miejscu uplasowały się aż cztery lokaty z 4 proc. stawką. Pierwsza to Lokata Facto z oferty BFF Banking Group. Z propozycji tej skorzystać mogą posiadacze rachunku depozytowego, a maksymalna kwota wpłaty to aż 12 000 000 zł. Druga lokata z „czwórką” to Lokata terminowa, którą oferuje CA Auto Bank. Dostępna jest ona za pośrednictwem platformy Raisin i wymagane jest posiadanie na niej konta. Maksymalnie można wpłacać 410 000 zł. Kolejna oferta z 4 proc. stawką to Lokata Standard od Toyota Bank. W tym wypadku nie trzeba spełniać żadnych warunków dodatkowych. Limit wpłat wyznaczony dla tego depozytu wynosi 100 000 zł. Ostatnia propozycja to Lokata dla Ciebie w wariancie dla nowych klientów z oferty Raiffeisen Digital Bank. Środki wpłacone do CA Auto Banku oraz BFF Banking Group są objęte ochroną włoskiego odpowiednika BFG, natomiast do Raiffeisen Digital Banku – austriackiego.

Warto podkreślić, że Raiffeisen Digital Bank wprowadził nowy okres Lokaty dla Ciebie dla nowych klientów i tym samym jego oferta na rok uległa poprawie (przed miesiącem stawka wynosiła 3,50 proc. w skali roku).

Czwarte miejsce zajmują ex aequo Lokata na nowe środki BOŚ Banku, a także Lokata Online Nowe Środki od Santander Consumer Bank. Proponowane oprocentowanie to 3,60 proc. w skali roku. Na piątym miejscu – ze stawką 3,50 proc. rocznie – znalazła się Nest Lokata Nowe Środki od Nest Banku.

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